Rafa Márquez debe mirar a Europa: todos los jugadores de México de una posición juegan allí

Rafael Márquez será el encargado de comandar a la Selección Mexicana en este nuevo ciclo de preparación pensando en la Copa del Mundo 2030. La base que dejó Javier Aguirre es bastante sólida, pero eso no es todo, ya que la mayoría de los jóvenes llegarán a la próxima justa mundialista en plenitud futbolística. Por ejemplo, hoy todos sus delanteros se encuentran jugando en Europa.

Rafa Márquez deberá prestar especial atención a sus futbolistas de ataque. Hoy cuenta con un amplio abanico de posibilidades, ya que todos se desempeñan en Europa. Raúl Jiménez y Santiago Gimenez ya habían llegado al Mundial 2026 con experiencia europea, pero ahora hay que sumar a Armando González y a un actor inesperado: Patricio Salas, quien dejó el Club América recientemente.

En qué equipos juegan los delanteros de la Selección Mexicana

Jiménez dejó Fulham al finalizar la temporada, pero se mantuvo en Inglaterra al firmar contrato con el Wolverhampton de la EFL Championship (Segunda División inglesa). Santi Gimenez también cambió de equipo, ya que dejó el AC Milan para llegar a Portugal y firmar por el Porto, equipo donde buscará tener un mayor protagonismo.

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El cambio se vio reflejado en la ‘Hormiga’ González. El delantero de 23 años dejó Chivas para tener su primera experiencia en el Viejo Continente, al firmar contrato con el Olympiacos de Grecia. El canterano rojiblanco ya tuvo su debut con el conjunto de El Pireo y llegará a la próxima Copa del Mundo con 27 años.

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Patricio Salas fue una de las sorpresas del mercado de verano. Sin lugar bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, la directiva del América llegó a un acuerdo con el Famalicão de Portugal para darle salida a su canterano. El futbolista llegará al club mediante un préstamo con opción de compra y buscará captar la atención de Márquez pensando en el próximo Mundial.

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Con qué edad llegará cada delantero mexicano al Mundial 2030

La edad no será un inconveniente para la mayoría de los atacantes que hoy aparecen en el radar de Rafael Márquez. Santiago Giménez, nacido el 18 de abril de 2001, tendrá 29 años durante la próxima Copa del Mundo, mientras que Armando González llegará con 27. Patricio Salas será el más joven de este grupo, ya que disputaría el torneo con 26 años.

El caso de Raúl Jiménez es diferente. El delantero nació el 5 de mayo de 1991, por lo que tendrá 39 años en el Mundial 2030. Su presencia dependerá de que pueda mantener su nivel y continuidad durante los próximos cuatro años. De esta manera, Santi, la ‘Hormiga’ y Salas llegarían en plena madurez futbolística, mientras que Jiménez competiría por extender su trayectoria con la Selección Mexicana hasta una quinta Copa del Mundo.