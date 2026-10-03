“Ni me entero, ya se me olvidó": Rafa Márquez reacciona a comentarios sobre supuesta rivalidad en Estados Unidos

Rafa Márquez disputará su tercer partido como director técnico de la Selección Mexicana y el primer Clásico de la Concacaf ante Estados Unidos, un rival que lo pondrá a prueba, pero que también tiene una historia especial para el estratega mexicano ya que en la MLS compitió durante dos temporadas, que más tarde catalogó como "una de las peores de su carrera".

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El paso de Rafa Márquez por la MLS que dejó a deber para los aficionados del Red Bull

Y es que mientras que en México es reconocido por su trayectoria como futbolista, en la MLS no tienen tan gratos recuerdos del Rafa Márquez defensor luego de que en dos años con el New York Red Bull quedara a deber disputando solo 50 partidos y acumulando tarjetas amarillas y rojas, además de suspensiones y lesiones que provocaron el descontento de los aficionados.

Durante la conferencia de prensa de este viernes 2 de octubre, previo al duelo que enfrentará México mañana ante Estados Unidos, Márquez fue cuestionado por la prensa estadounidense sobre la rivalidad del Clásico de la Concacaf, pero también sobre como era visto por los aficionados estadounidenses que lo tachaban de villano por sus malas actuaciones con el Red Bull.

"¿El villano? Pues ni me entero. No sé ni de qué me hablas porque ya se me olvidó", respondió Márquez tratando de minimizar el tema y se limitó a señalar sobre la rivalidad que le tocará enfrentar este sábado ante la Selección de las Barras y las Estrellas.

Cabe recordar que durante su paso por el Red Bull New York entre 2010 y 2012, Márquez no pudo adaptarse al futbol estadounidense, además de señalar que la MLS era una "liga amateur" y que fichar por el cuadro neoyorquino había sido "la peor decisión de su carrera", lo que le valió el rechazo de los aficionados.

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