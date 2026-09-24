Márquez presentaría XI de MIEDO en su debut con la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia

Comienza la cuenta regresiva para el debut oficial de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana luego de la salida de Javier Aguirre, hecho que se llevará a cabo este sábado cuando el combinado nacional debute en la primera fecha FIFA post-Mundial ante Colombia.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

La Selección Mexicana y Colombia se verán las caras en uno de los juegos más llamativos que habrá en esta fecha FIFA a nivel mundial, por lo que luce interesante conocer cuál podría ser el XI que Rafael Márquez lance en su primer juego como entrenador nacional.

¿Qué XI utilizaría Márquez en su debut con la Selección Mexicana ante Colombia?

Raúl Rangel se ha afianzado como el portero titular de la Selección Mexicana, por lo que este se mantendría en el arco para el duelo frente a Colombia pese a que Rafael Márquez llamó a otros elementos como Óscar García y Alex Padilla, este último proveniente del Athletic de Bilbao.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Jesús Gallardo cambió los tachones por el megáfono… Bueno, ¡casi! 😜📣



Porque aquí todos le entramos a la porra. 😂🔥 pic.twitter.com/J6IPbTkmIG — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 23, 2026

En la zona defensiva la Selección Mexicana apostaría por Johan Vásquez e Israel Reyes como centrales, mientras que por los costados aparecerían Jorge Sánchez y Mateo Chávez. En el centro del campo el elemento de confianza de Rafael Márquez sería Erik Lira, jugador de Cruz Azul.

El cementero estaría acompañado por dos interiores, siendo estos Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora. Finalmente, en el eje de ataque la Selección Mexicana tiene algunas bajas de consideración, por lo que los elegidos por Rafael podrían ser Roberto Alvarado, Germán Berterame y la Hormiga González.

¿Con qué jugadores no podrá contar Rafael Márquez para el duelo ante Colombia?

Para este primer partido de fecha FIFA Rafael Márquez no podrá contar con Alan Cervantes, jugador del América que se bajó de la convocatoria debido a una lesión. Del mismo modo, otros elementos que no estarán a disposición del técnico para este duelo ante los colombianos son Luis Romo, Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

