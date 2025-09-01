Premier League: Liverpool rompe el mercado y paga cifra récord por Alexander Isak

El Liverpool terminó con la novela de Alexander Isak al acordar un fichaje histórico con el Newcastle United. Según anuncian varios medios en Europa, los Reds han cerrado la contratación del delantero sueco por una cifra que oscila entre los 125 y 130 millones de libras (alrededor de 150 millones de euros), convirtiéndose en el traspaso más caro en la historia de la Premier League.

Resumen del partido: Puebla 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2025

La operación supera lo pagado en su momento por Enzo Fernández al Chelsea (106,3 millones de libras) y confirma que en la Premier League no hay límites cuando se trata de gastar.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Chino Huerta es BAJA de la Selección Mexicana

El sueco, de 25 años, no jugó en la pretemporada del Newcastle en Extremo Oriente ni ha disputado minutos este curso con Eddie Howe, a la espera de que se resolviera su futuro.

Ahora, el atacante se someterá a los exámenes médicos en Anfield antes del cierre del mercado de fichajes, previsto para el lunes a las 12:00 del mediodía, tiempo del centro de México.

Isak llega para liderar un ataque de ensueño

El Liverpool, actual campeón de la Premier League, ya había roto su propio récord semanas atrás con la contratación de Florian Wirtz desde el Bayer Leverkusen por una cifra cercana a los 116 millones de libras.

Con Isak, el equipo de Arne Slot refuerza una delantera temible que también cuenta con Mohamed Salah y el francés Hugo Ekitiké, quien en principio era el plan alternativo en caso de que el sueco no llegara.

Isak aterriza en Anfield tras una temporada estelar con el Newcastle, en la que firmó 27 goles en 42 partidos. Su llegada representa el golpe sobre la mesa que necesitaba el Liverpool para seguir siendo protagonista en Inglaterra y Europa.

Newcastle acelera por Yoane Wissa

Las “Urracas” no perdieron tiempo tras aceptar la venta de su delantero estrella. Varios medios reportan que el Newcastle está cerca de cerrar el fichaje de Yoane Wissa, atacante del Brentford, por unos 55 millones de libras (74,4 millones de dólares).

El delantero congoleño de 28 años ya exigió a su club que le permitiera salir este verano y se someterá a reconocimiento médico este mismo lunes.

Con esta operación, Newcastle espera cubrir de inmediato el hueco que deja Isak, descartando al noruego Jørgen Strand Larsen como alternativa, siempre y cuando el fichaje de Wissa se concrete antes del cierre de la ventana.

Te puede interesar: WWE: Penta Zero Miedo lucha este lunes 1 de septiembre en horario especial

En definitiva, el mercado inglés vuelve a dar de qué hablar con cifras millonarias y movimientos que sacuden el panorama del futbol mundial.