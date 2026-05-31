¡Alerta, Vasco! Chequia enseña su poderío antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Chequia continúa con paso firme su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto centroeuropeo firmó una victoria por 2-1 sobre su similar de Kosovo, en un encuentro que sirvió como despedida de sus aficionados dejando grandes sensaciones, especialmente en los primeros 45 minutos.

Resumen y Goles | México vs Australia | Amistoso Internacional | Mayo 2026

Desde el silbatazo inicial, Chequia mostró una versión sumamente competitiva. El equipo se vio cómodo, vertical y sumamente peligroso, destrozando las líneas kosovares con transiciones a máxima velocidad. El dominio no tardó en reflejarse en el marcador. Al minuto 12, Tomás Ladra puso el 1-0 con un certero remate de cabeza desde muy cerca, acomodando el balón en la esquina inferior izquierda tras un centro perfecto de David Doudera que dejó completamente indefenso al guardameta Arijanet Muric.

Con la ventaja, los checos mantuvieron el pie en el acelerador explotando los contragolpes. Al minuto 32, un gran pase filtrado encontró a Adam Hlozek con mucho espacio tras una contra letal; el atacante controló con maestría y superó al portero en el mano a mano para colocar el 2-0 parcial.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente en el complemento. El estratega checo realizó varios cambios en el medio tiempo para dosificar piezas, lo que provocó que el ritmo decayera y los kosovares emparejaran el trámite del partido. Kosovo adelantó líneas y comenzó a presionar la salida. El esfuerzo de los visitantes rindió frutos al minuto 80, cuando Lindon Emërllahu aprovechó un rebote afortunado dentro del área y empujó el balón casi sobre la línea de gol para decretar el 2-1 definitivo.

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