La ENORME sequía que cortó México al vencer a Australia previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los dirigidos por Javier Aguirre enfrentaron al combinado de Australia en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California previo a su último duelo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ . El encuentro finalizó con una victoria para la escuadra mexicana gracias a una anotación de cabeza por parte del defensor central Johan Vásquez. De esta manera, México corto una racha adversa vs la selección australiana, ya que no lograba ganarle desde 1970, sumando a sus filas tres derrotas y dos empates.

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La cuenta especializada en estadísticas Goles y Cifras MX destacó el valor histórico de este marcador. El combinado nacional volvió a derrotar a los Socceroos en una competencia oficial o partido amistoso cincuenta y seis años después.

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La última victoria de México vs Australia

Los registros históricos del fútbol mexicano indican que la única victoria ante el cuadro australiano se había registrado en el año 1970. En aquella ocasión el equipo nacional venció tres goles por cero a Australia en un juego celebrado en la Ciudad de México. Desde ese momento ambos países se enfrentaron en cinco ocasiones consecutivas sin que México pudiera conseguir un nuevo triunfo, acumulando tres derrotas y dos empates.

El antecedente más cercano entre las dos escuadras ocurrió en septiembre de 2023 con un empate a dos anotaciones en territorio estadounidense. El resultado obtenido este fin de semana pone fin a la inercia negativa frente a un oponente que suele complicar por su juego físico.

Victoria tranquilizadora para México de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El triunfo conseguido ante su par de Australia, le permite al grupo de seleccionados mexicanos trabajar con mayor tranquilidad de cara al debut oficial contra el conjunto de Sudáfrica. La delegación mexicana romperá filas de manera temporal antes de viajar a su sede oficial de concentración en la capital del país, para preparar su segundo y último amistoso vs Serbia, previo a lo que será el debut en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio.