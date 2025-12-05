CONFIRMADO: Los rivales de Canadá en el Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La suerte está echada. Luego del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección de Canadá ya conoce a sus rivales en el Grupo B del certamen internacional.

El evento con sede en el Kennedy Center de Washington, ha revelado el orden de la Fase de Grupos a espera de que se revele el calendario de competencia, mismo que se va a publicar el sábado 6 de diciembre con estadios, fechas y horarios para la primera instancia del certamen.

Siendo cabeza del Grupo B, la Selección de Canadá dirigida por Jesse Marsch va a abrir el torneo enfrentando a un rival del repechaje el viernes 12 de junio en el Toronto Stadium. Posteriormente, su segundo partido de la Fase de Grupos es ante Qatar el jueves 18 de junio en el BC Place Vancouver. Finalmente, el conjunto de la 'Hoja de Maple' cierra la primera etapa de competencia contra Suiza el miércoles 24 de junio en Vancouver.