Microsoft prepara un Xbox Partner Preview que se centrará especialmente en 007: First Light: Fecha y hora

El cierre del año 2025 traerá consigo uno de los eventos más importantes dentro del mundo de los videojuegos no solo a nivel nacional, sino también internacional. Se trata de una de las presentaciones con la etiqueta Xbox Partner Showcase, misma que se centrará principalmente en el 007: First Light.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Lo primero que tienes que saber es que el Xbox Partner Preview se llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre, y dentro de su caravana principal aparece el 007: First Light, el cual espera superar todas y cada una de las expectativas que hay sobre él en cuanto a su lanzamiento.

¿Qué se espera del Xbox Partner Preview?

Dentro de las sorpresas que figuran en el evento, una de las más llamativas es el nuevo material que no se ha revelado correspondiente a este icónico videojuego, el cual habla sobre la vida de uno de los personajes de cine más importantes que hay en los Estados Unidos.

Te puede interesar: ¿Santiago Giménez irá al Sunderland? Esto es lo que se sabe

Te puede interesar: ¿Qué selecciones estarán en el bombo 1 del sorteo de la fase de grupos?

♬ original sound - James Bond @jamesbond007 Dr. Selina Tan, played by Gemma Chan, is a brilliant and passionate academic with a background in psychology and game theory whose role at MI6 is critical in Bond’s journey to earning the 00 status in #007FirstLight.

De igual modo, algunos usuarios esperan nuevas revelaciones en torno a juegos que aparezcan en el Game Pass durante los próximos meses, aunque vale decir que, en estos momentos, lo principal es lo mencionado al 007, el cual se espera sea el videojuego más aclamado del próximo año.

¿De qué trata el 007: First Light?

Ten en cuenta que esta presentación se llevará a cabo este jueves en punto de las 12 horas, tiempo centro de México. En ella, se retomará el tema respecto al 007: First Light, el cual no es más que un videojuego de acción que se desarrolló por IO Interactive y que guarda relación con este icónico personaje.

Vale decir que este videojuego presenta una narrativa original que, entre otras cosas, narrará los orígenes de James Bond , lo cual ha hecho que los fanáticos a este personaje esperen con ansias más respecto a este aclamado anuncio.