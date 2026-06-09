⚽🌴 Siguiendo a CR7 Desde Miami | La Huella de Cristiano Ronaldo en Estados Unidos | Los Protagonistas
seguimos la huella de CR7 para descubrir cómo una de las máximas leyendas del fútbol mundial sigue inspirando a millones de aficionados alrededor del planeta.
La influencia de Cristiano Ronaldo trasciende estadios, países y generaciones.
En esta edición especial de Los Protagonistas, viajamos a Miami para seguir la huella de CR7 y conocer de cerca cómo se vive la pasión por uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.