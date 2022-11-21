El secreto que oculta la foto de ajedrez entre Messi y Ronaldo

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han mantenido en la última década una de las rivalidades más importantes en la historia del deporte, más de 15 años compartiendo escenario en las galas de la entrega del Ballon d'Oro acredita la confrontación como una de las más icónicas en el futbol.

Con los años avanzando, Qatar 2022 podría significar ‘el último baile’ de los dos futbolistas dentro del escenario mundial como líderes, figuras y capitanes de sus respectivas selecciones. Por tal motivo, cobra gran relevancia la imagen captada por la fotógrafa Annie Leibovitz como parte de una campaña publicitaria para una marca exclusiva.

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Una fotografía para la historia

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están por disputar su quinta Copa del Mundo en Qatar 2022, razón por la que fueron elegidos para estar frente a frente en un duelo de ajedrez, como símbolo de la competencia futbolistica que han mantenido en el tiempo.

Como parte de la campaña publicitaria de la marca Louis Vuitton, empresa que por años fue la encargada de fabricar las cajas en las que transportaban la Copa del Mundo de la FIFA, Messi y Ronaldo juegan sobre una maleta como tablero, lo que poría recordar que el máximo trofeo de la FIFA está presente, tal como su rivalidad.

¿Cuál es el mensaje oculto de la fotografía de Messi y Cristiano Ronaldo?

A primera vista, pareciera que los dos astros mantienen un duelo de ajedrez común, y que las piezas están posicionadas de una manera casual, pero no es así.

Annie Leibovitz nos regala en el tiro de su fotografía la ubicación perfecta del tablero, cuya inspiración es producto de la famosa partida que mantuvieron los ajedrecistas Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura en el campeonato mundial de 2017 en Noruega, con un resultado que finalizó en empate.

Sabias que la famosa foto entre Lionel Messi & Cristiano Ronaldo fue una edición nunca estuvieron junto para tomarse la foto pic.twitter.com/i7Hw44cLQr — 🇩🇴|Wilkinmeta (@wilkinmeta) November 20, 2022

El Jaque Mate de Cristiano Ronaldo a Messi

Cristiano Ronaldo también se dio tiempo para bromear durante entrevista, a propósito de la foto con La Pulga; y habló sobre el ‘Jaque’ que le gustaría hacer a Lionel Messi en el ajedrez.

"Hay muchos jaques mate, no solo en el ajedrez, sino también en la vida. Me gustaría mucho ser el que le dé jaque mate a Messi", señaló en tono jocoso, "sería mágico. Sucedió en el ajedrez, veremos si sucede en el fútbol”, dijo entre risas.

¿Cuánto le costó a Louis Vuitton la fotografía con los dos futbolistas?

De acuerdo con la información compartida por Antonio Rosique, Cristiano Ronaldo habría cobrado una suma aproximada de $2,237,000dls por una publicación en Instagram; mientras que Lionel Messi, la suma de $1,777,000dls por su publicación en Instagram. Por otra parte la fotógrafa Annie Leibovitz se llevó la cantida de $170,000dls