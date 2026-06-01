Una imagen dice todo: Gilberto Mora emociona con su mensaje en redes sociales 

La gran joya del futbol mexicano Gilberto Mora, el deslumbrante talento de los Xolos de Tijuana, ha sido confirmado en la lista oficial de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A su corta edad, esta no solo será su primera fiesta mundialista, sino que los reflectores internacionales ya apuntan hacia él: la prensa global y los analistas lo colocan como uno de los futbolistas jóvenes a seguir.

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Con la madurez de un consagrado pero la frescura de quien no olvida sus raíces, Mora compartió en sus redes sociales una publicación que conmovió a miles de aficionados, acompañada por una fotografía de su infancia donde se le ve de niño, pateando un balón y vistiendo con orgullo el uniforme de la Selección Mexicana.

¿Cuál es el mensaje de Gilberto Mora en sus redes sociales?

El mensaje de Gilberto Mora refleja la pureza de un anhelo:

"Una vez tuve un sueño 'poder jugar con mi selección en un mundial'. Hoy soy el más feliz porque ese sueño se hará realidad. Gracias Dios por ayudarme a cumplir mis sueños y a toda mi familia que sin ustedes esto no sería posible", escribió el futbolista con gratitud.

El texto no se limitó al agradecimiento personal; el mediocampista de Xolos demostró la mentalidad ganadora que ha gustado a los visores internacionales: "México se merece estar en lo más alto del mundo. Y juntos lo vamos a lograr!! Vamos todos juntos por la copa”.

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¿Qué es lo que se espera de Gilberto Mora?

Gilberto Mora llega a la justa mundialista no solo como una opción de recambio, sino como el motor creativo que puede cambiar el destino del conjunto nacional. Su capacidad para romper líneas, su visión de juego y el descaro para encarar a rivales de jerarquía lo convierten en el arma secreta y una de las grandes esperanzas de la afición mexicana.

