OFICIAL: La Selección Mexicana jugará en escenario insólito con menor capacidad que el Nemesio Diez de Toluca

La Selección Mexicana suele elegir grandes escenarios, con capacidades superiores a los 50 mil espectadores, para sus compromisos amistosos en Estados Unidos; sin embargo, para el encuentro de este martes 19 de septiembre ante Perú ha elegido un estadio pequeño, que incluso es superado por el Nemesio Diez, la casa del Toluca.

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El inusual escenario en el que México se enfrentará a Perú en Estados Unidos

La Selección Mexicana disputará su compromiso amistoso ante Perú de este martes en la cancha del Sports Illustrated Stadium, también llamado Red Bull Arena, casa del Red Bull New York de la MLS, cuya capacidad máxima es de 25 mil espectadores.

Se trata de un estadio más pequeño que el Nemesio Diez de Toluca al que pueden ingresar hasta 30 mil personas, por lo que se trata de uno de los inmuebles más pequeños en los que ha jugado México en Estados Unidos.

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📅 September 29

⏰ 8:30pm

📍 Sports Illustrated Stadium



Come out, celebrate fútbol, good energy, and make some memories 🎟️: https://t.co/321Fuw8RbW pic.twitter.com/WT93BJoq4V — Sports Illustrated Stadium (@SI_Stadium) September 22, 2026

Y es que debido a la gran expectativa que generan los partidos de la Selección Mexicana entre los aficionados en Estados Unidos, la FMF suele organizar los encuentros en escenarios cuya capacidad es mayor a los 60 mil espectadores como ocurre con el State Farm Stadium de Arizona (63 mil personas), Soldier Field de Chicago (61 mil 500 personas), Rose Bowl de Pasadena (92 mil 600 personas) o el AT&T Stadium de Arlington (80 mil personas).

No te pierdas del partido entre México y Perú en compromiso amistoso, el segundo juego de Rafael Márquez al frente del conjunto Azteca, este martes 29 de septiembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de TV Azteca.

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