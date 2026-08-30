La Selección Mexicana se prepara para un cambio generacional ilusionante en defensa con Rafa Márquez como DT

Con la llegada de Rafael Márquez a la dirección técnica, la Selección Mexicana se prepara para afrontar un cambio de generación en un sector específico del terreno de juego. Durante el Mundial 2026, el equipo nacional presenció la irrupción de jugadores jóvenes como Gilberto Mora, Erik Lira, Brian Gutiérrez, entre otros. Sin embargo, no hubo muchos cambios en el sector defensivo, específicamente en los laterales.

Jesús Gallardo y Jorge Sánchez se posicionaron como los laterales con mayor protagonismo durante la Copa del Mundo y, si bien es cierto que el papel de ambos fue correcto, detrás aparece una generación que está comenzando a explotar. Pensando en el ciclo mundialista de cara al 2030, tanto Mateo Chávez como Rodrigo Huescas pican en punta para ser titulares bajo la dirección de Rafa Márquez.

Mateo Chávez vive el mejor momento de su carrera

El lateral izquierdo se adueñó del puesto en el AZ Alkmaar de Países Bajos durante el inicio de la temporada 2026-27. El mexicano fue titular en las primeras cuatro jornadas de la Eredivisie y su equipo mantiene un paso perfecto para mantenerse como líder de la liga con 12 puntos conseguidos.

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

Su mejor actuación llegó este pasado sábado 29 de agosto en el triunfo 5-2 sobre Go Ahead Eagles. Chávez disputó 83 minutos, dio una asistencia y marcó un golazo de zurda desde fuera del área. El canterano de Chivas acumula un gol y tres asistencias en cuatro jornadas del campeonato neerlandés, destacándose como uno de los mejores jugadores de la plantilla.

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Además, formó parte del once que goleó 4-0 al PSV para conquistar la Supercopa de los Países Bajos. Ahora tendrá la posibilidad de disputar la UEFA Europa League con el AZ. El lateral de 22 años tiene contrato hasta mediados de 2030, por lo que el club lo considera una pieza de presente y futuro.

Rodrigo Huescas se prepara para regresar a las canchas

A diferencia de Chávez, Rodrigo Huescas se encuentra atravesando la última etapa de su recuperación. El lateral derecho sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 1 de octubre de 2025, durante el partido de Champions League frente al Qarabag.

La gravedad de la lesión lo obligó a pasar por el quirófano y lo dejó fuera durante prácticamente once meses, situación que derivó en su ausencia durante la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

|@FCKobenhavn

Diversos reportes desde Dinamarca señalan que su regreso podría producirse entre finales de agosto y las primeras semanas de septiembre. El partido ante Sønderjyske del lunes 31 aparece como una posibilidad, pero hasta el momento el club no ha confirmado que haya recibido el alta competitiva.

Sin embargo, el defensor de 22 años conserva su lugar dentro de la plantilla y mantiene contrato hasta 2029. Antes de lesionarse era considerado una pieza importante: suma 55 partidos y tres goles con el Copenhague desde su llegada en 2024.

México tiene futuro en los laterales rumbo al Mundial 2030

El cambio generacional en los costados parece ser cuestión de tiempo. Jesús Gallardo tendrá 35 años durante el Mundial 2030, mientras que Jorge Sánchez llegará con 32. Ambos podrían continuar dentro de la Selección Mexicana, pero resulta lógico que Márquez comience a preparar a sus posibles sucesores durante este nuevo proceso.

Jesús Gallardo|Selección Nacional de México

Tanto Chávez como Huescas tendrán 26 años para la próxima Copa del Mundo, una edad en la que deberían encontrarse en plena madurez futbolística. Además, los dos cuentan con experiencia en Europa y pertenecen a clubes que suelen competir en torneos organizados por la UEFA, un contexto favorable para continuar con su desarrollo.

Por el sector izquierdo, Chávez parte con ventaja gracias a su actualidad con el AZ Alkmaar y a la experiencia que sumó durante el Mundial 2026, donde incluso logró marcar ante República Checa. En la banda derecha, Huescas deberá comprobar que puede recuperar el nivel que mostró antes de sufrir la grave lesión de rodilla.

Todavía quedan cuatro años de competencia y pueden aparecer otros candidatos, pero las condiciones colocan a ambos como los principales referentes del recambio generacional. Si mantienen su crecimiento en Europa, Mateo Chávez y Rodrigo Huescas cuentan con los argumentos necesarios para convertirse en los laterales titulares de México rumbo al Mundial 2030.