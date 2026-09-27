¡LA SELECCIÓN VUELVE A ESCENA! México vs Perú: Fecha, horario y DÓNDE VER EN VIVO el choque de Fecha FIFA

Nueva oportunidad para Rafael Márquez de conseguir su primer triunfo como estratega en la Selección Mexicana de Futbol y será desde Nueva Jersey. El combinado nacional empató a un gol con su similar de Colombia en Baltimore y ahora, tendrá que verse las caras con otro rival sudamericano en suelo estadounidense.

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A pesar de que en el papel, Perú tiene menos nivel que Colombia, la Selección Mexicana de Futbol no puede confiarse en el segundo juego con Márquez en el banquillo principal. Por sí fuera poco, el combinado nacional peruano viene de caer por goleada con su similar de Estados Unidos y vendrá con sed de revancha ante el otro gigante de la Concacaf. Este partido lo podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS el partido por la mejor señal; la de TV Azteca.

México vs Perú



Fecha: Martes 29 de septiembre de 2026



Martes 29 de septiembre de 2026 Hora: 18:50 horas (hora Ciudad de México)



18:50 horas (hora Ciudad de México) Sede: Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos



Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos Transmisión: Azteca Siete, APP VIVO y https://www.tvazteca.com/azteca7/azteca-7-especiales/envivo

¿Alineación alternativa?

Para el compromiso contra el cuadro rojiblanco, podríamos ver un 11 menos estelar por parte de la Selección Mexicana de Futbol. Tipos como Alex Padilla, Obed Vargas, Víctor Guzmán o Santiago Gimenez podrían empezar como titulares en busca de recuperar sensaciones en el terreno de juego.

Finalmente, tendremos que ver cómo Márquez y su cuerpo técnico van gestionando las cargas de sus jugadores con tres partidos aún por jugarse en esta Fecha FIFA. Primero contra Perú el martes 29 de agosto, Estados Unidos el 3 de octubre y finalmente ante su similar de Chile el 6 de octubre.