Selección de Senegal niega problemas con su director técnico a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Federación de Futbol de Senegal niega que haya problemas con su director técnico a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. “Los Leones de la Teranga” tenían programado viajar a Estados Unidos para la justa mundialista y su vuelo se retrasó durante varias horas. Múltiples medios señalaban que el problema de la Selección de Senegal para salir de su país era porque Pape Thiaw, el director técnico, se rehusaba a abordar el avión.

Por eso, la federación senegalesa emitió un comunicado para evitar la desinformación. En el señalan que el equipo no pudo volar a través del océano Atlántico por problemas administrativos y logísticos. La hora inicial del vuelo era de las 15:30, tiempo local de Dakar. Después se postergó su salida a las 19:00 y finalmente tomaron vuelo a las 23:00.

The Senegalese Football Federation has denied reports claiming Pape Thiaw refused to travel with the Lions of Teranga for the 2026 FIFA World Cup over contract issues.



They confirmed contract talks are ongoing but have not affected the travel plans. #Senegal #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dCY8h9wOoy — Football Intel Africa (@_footballintel) May 28, 2026

En el mismo comunicado también desmintieron los problemas con Thiaw y explicaron que ambas partes han entablado conversaciones para una extensión contractual. Asimismo, apuntaron que el grupo está unido y esperanzado de tener un buen viaje a Estados Unidos para preparase para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Pape Thiaw es el entrenador de Senegal desde diciembre de 2024 y ha dirigido 19 partidos desde entonces. El director técnico tiene 14 triunfos, tres empates y dos derrotas. Una de ellas llegó administrativamente en la final de la Copa Africana de Naciones.

Senegal niega problemas con su director técnico a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Reuters

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Los rivales de Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Senegal es parte del Grupo I en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y eso significa que deberá enfrentar a Francia, Noruega e Irak. El debut de “Los Leones de la Teranga” será contra los franceses en New York el 16 de junio. Seis días después deberán enfrentar a los noruegos y su participación en la fase de grupos acabará contra los iraquíes el 26 del mismo mes.

Antes de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Senegal enfrentará a Estados Unidos este domingo en el Bank of America Stadium en Carolina del Norte. Después, el equipo de Pape Thiaw jugará contra Arabia Saudita el 10 de junio en el Toyota Field de San Antonio.