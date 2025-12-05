CONFIRMADO: Las selecciones que quedaron en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se ha definido el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con Argentina como cabeza de dicho sector, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y actual defensor de la Copa del Mundo tras Qatar 2022, va a compartir el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El primer partido de los actuales Campeones del Mundo será ante el cuadro de África del Norte. Posteriormente, el segundo duelo será ante la escuadra de la UEFA y cierran la Fase de Grupos contra el conjunto de Oriente Medio.

Será hasta este sábado 6 de diciembre cuando la FIFA de a conocer el calendario completo de competencia con sedes, fechas y horarios definidos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...