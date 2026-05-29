Sudáfrica, Corea o República Checa: quién será el rival más difícil de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la IA

Desde el momento que se sortearon los grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México quedó frente a un escenario que mezcla el optimismo de la localía con la incertidumbre que genera la actualidad de los rivales. Aunque no son potencias tradicionales, los oponentes esconden peligros que los dirigidos por Javier Aguirre no deberían subestimar. ¿Sudáfrica, Corea del Sur o República Checa podría generar más incomodidad? La Inteligencia Artificial hizo su veredicto, destacando a los europeos.

República Checa, el más complejo según la IA

Si bien reaparece en un evento de esta trascendencia después de 20 años de ausencia, la IA considera que tiene argumentos válidos para ser el adversario con mayores virtudes. "Tiene el plantel más fuerte y profundo del grupo después de México. Viene de UEFA, donde el nivel competitivo es muchísimo más alto que Concacaf o CAF. Suele tener jugadores físicamente intensos, muy ordenados tácticamente y con experiencia en ligas top europeas", opinó.

Siguiendo por la línea de complejidades en orden progresivo, luego colocó a Corea del Sur: "Es probablemente el equipo más dinámico y veloz del grupo. Tiene experiencia mundialista constante: será su 11º Mundial consecutivo. Sus futbolistas suelen llegar con gran ritmo desde Europa y Asia. Corea normalmente compite muy bien ante selecciones de perfil similar a México, con presión alta, intensidad y ataques rápidos".

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana|Jafet Moz/MEXSPORT

Por último designó a Sudáfrica, que se perdió las últimas tres ediciones mundialistas pero salió tercero en la Copa de África. "Tiene menor jerarquía individual y menor experiencia reciente en Mundiales. Su ranking FIFA y profundidad de plantel están bastante por debajo de México y Corea. Le cuesta sostener regularidad ofensiva ante selecciones organizadas".

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Así le fue a México vs Sudáfrica

6 de junio de 1993 | Amistoso | MEX 4-0 RSA

7 de junio de 2000 | Amistoso | MEX 4-2 RSA

8 de julio de 2005 | Copa Oro | MEX 1-2 RSA

11 de junio de 2010 | Mundial | MEX 1-1 RSA

28 de julio de 2021 | JJOO Tokio 2020 | MEX 3-0 RSA

Así le fue a México vs Corea del Sur

1980 | Amistoso | MEX 0-1 KOR

1981 | Amistoso | MEX 4-0 KOR

1985 | Amistoso | MEX 1-2 KOR

1985 | Amistoso | MEX 2-1 KOR

1989 | Amistoso | MEX 4-2 KOR

1998 | Mundial | MEX 3-1 KOR

1999 | Amistoso | MEX 1-1 KOR

2001 | Copa Confederaciones | MEX 1-2 KOR

2002 | Copa Oro | MEX 2–4 KOR

2006 | Amistoso | MEX 0-1 KOR

2014 | Amistoso | MEX 4-0 KOR

2018 | Mundial | MEX 2-1 KOR

2022 | Amistoso | MEX 3-2 KOR

2025 | Amistoso | MEX 2-2 KOR

Así le fue a México ante República Checa