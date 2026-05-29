Su equipo jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero él no puede llegar a Florida: aún no le dan la visa

La Selección de Haití debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el 13 de junio, ante Escocia, por el Grupo C. Pero el desafío más cercano de su entrenador (Sébastien Migne) no es deportivo; es de logística. ¿La razón? El mediocampista Woodensky Pierre, único jugador que reside y se desempeña en su país, aún no logró conseguir el visado que le permita incorporarse al plantel en Florida, Estados Unidos.

La primera participación mundialista fue en Alemania 1974, por lo que Les Grenadiers tuvieron más de cinco décadas de ausencia en la máxima cita. La espera fue larga para 25 futbolistas del plantel, pero es mucho más extensa para Pierre. El hombre que milita en Violette AC (Puerto Príncipe) continúa entrenándose en soledad mientras aguarda por una respuesta o una determinación.

Woodensky Pierre, mediocampista de Haití|Foto: Instagram Woodensky Pierre

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En medio de la confusión y la incertidumbre, apareció una voz autorizada. El portavoz de la federación haitiana, Thecieux Jeanty, trató de darle un contexto positivo a esta particular historia: “Es una oportunidad para presentarse ante el mundo y esperar un contrato en otra liga”, declaró.

Haití, uno de los países más peligrosos del mundo

Según la organización no gubernamental "Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados" (ACLED, por sus siglas en inglés), Haiti aparece entre los sitios que menos garantías ofrece en el planeta. Los indicadores para hacer esta sentencia tuvieron foco en la mortalidad, el peligro para los civiles, la difusión geográfica de los conflictos y la cantidad de grupos armados.

El futbol no queda al margen de esta peligrosidad. Haití disputó las Eliminatorias en Curazao por la compleja crisis de inestabilidad social que afecta a todas las esferas del país, limitando el desarrollo de sus instituciones deportivas.

Hasta el momento, los visados estadounidenses para Pierre y aproximadamente una docena de funcionarios de la federación siguen pendientes. En consecuencia, para el mediocampista, el partido más importante no se jugará en un estadio, sino en una oficina consular...