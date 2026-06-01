El EMOTIVO mensaje de Erik Lira al estar en la lista de 26 de la Selección Mexicana: “El sueño de niño se está cumpliendo”

Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, ha sido confirmado de manera oficial en la lista definitiva de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marcando así su primera participación en la máxima fiesta del futbol mundial.

¡Bombazo del Vasco! Javier Aguirre revela a los 26 elegidos de México para el Mundial FIFA 2026™ entre sorpresas, regresos y ausencias que sacuden al Tri

Lira vive, sin lugar a dudas, el clímax de su carrera profesional. Tras coronarse campeón de la Liga BBVA MX en este Clausura 2026 con la escuadra cementera en una temporada impecable, su gran nivel y consistencia no pasaron desapercibidos para Javier Aguirre. El director técnico lo ha cobijado como una pieza fundamental en el mediocampo del conjunto azteca, confiando en su capacidad de recuperación, distribución y ese liderazgo silencioso que hoy lo catapulta a la justa mundialista.

¿Cuál es el mensaje de Erik Lira sobre su convocatoria?

Poco después de hacerse pública la convocatoria, Erik Lira acudió a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje con sus seguidores, reflejando el cúmulo de emociones que representa este logro tras años de picar piedra en el balompié mexicano.

"El sueño de niño que siempre soñé, se está cumpliendo... atrás de esto hay fe, sacrificio, esfuerzo, pero hoy puedo decir: está valiendo la pena", expresó Lira con evidente emoción.

El canterano de Pumas, consolidado hoy como uno de los mejores jugadores del país, no se olvidó de la afición y lanzó un llamado a la unidad nacional de cara al torneo: "Vamos todos juntos porque no solo somos 26... Somos muchos más y es momento de alzar la voz y gritar: ¡Viva México!”.

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La inclusión de Lira en el equipo del “Vasco” Aguirre aporta el equilibrio táctico que el estratega busca para enfrentar los escenarios de alta exigencia que presentará el Mundial. Su rol no será secundario; llega con el ritmo competitivo de haber levantado el título local y con la madurez necesaria para asumir los hilos de la media cancha azteca.

