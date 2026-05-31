Raúl Jiménez revela cuál es su objetivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “He soñado con...”

El actual atacante del Fulham de Inglaterra y de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, conversó con los medios de comunicación en las instalaciones de la concentración del combinado nacional. El futbolista atraviesa un período de madurez profesional y buscará aportar su experiencia en el eje del ataque del equipo de Javier Aguirre con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Raúl Jiménez sueña con ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana

La escuadra mexicana ultima los detalles para encarar el partido inaugural de la competencia contra el combinado de Sudáfrica en el Estadio Banorte. Jiménez reconoció de forma abierta que mantiene una mentalidad fija respecto al rol que desea desempeñar durante el desarrollo del campeonato.

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El sueño de Jiménez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El jugador de la Premier League reveló cuál es su objetivo principal para el certamen al confesar “Quiero demostrar que puedo seguir siendo el líder del campo, y dar lo mejor. Creo que sí (es una revancha por el Mundial pasado), es un momento de demostrar de lo que soy capaz de hacer, ofrecer a la selección y aprovechar al máximo lo que pueda vivir“.

Además, puntualmente Jiménez expresó el sueño que persigue diariamente pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ "He soñado con iniciar ese partido (frente a Sudáfrica), anotar el primer gol (…) incluso he soñado con levantar la copa, pero paso a paso”, concluyó el delantero mexicano. Las palabras de Raúl reflejan la determinación de una plantilla que buscará hacer historia ante sus seguidores en el arranque de la justa veraniega.

Raúl Jiménez buscará romper el maleficio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El ariete surgido de las fuerzas básicas del América no ha logrado anotar en sus participaciones previas en las copas del mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Esta situación representa un desafío personal para el delantero de cara a la que podría ser su última aparición en el torneo global, por lo tanto, el sueño tiene parecería tener aún mayor relevancia esta vez para Jiménez.