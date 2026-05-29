3 delanteros de Sudáfrica que le meterían gol más fácil a Tala Rangel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sudáfrica será el primer rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, posiblemente, el más subestimado por muchos. Gran parte de la convocatoria del entrenador Hugo Broos proviene de futbolistas del ámbito local, sin embargo, esto no quita que podrían complicar al seleccionado mexicano. Tres de sus delanteros llegan en buena forma y podrían sorprender en el debut en el Estadio Ciudad de México.

A pesar de que los Bafana Bafana apuestan al cien por ciento por el juego colectivo, ciertas individualidades podrían marcar la diferencia en el juego contra México. En esta ocasión, daremos a conocer los tres atacantes que llegan en mejor estado de forma al debut mundialista. Lo curioso es que todos los futbolistas se desempeñan en la liga sudafricana.

Los tres delanteros más peligrosos de Sudáfrica

1. Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)

Es el atacante más peligroso de Sudáfrica por volumen, actualidad y capacidad de generar ventajas. Sus 10 goles y 8 asistencias en la Premiership 2025/26 lo colocan como el jugador con mayor producción directa entre los convocados, además de ser líder en goles + asistencias de la liga según FotMob.

Para México representa un riesgo especial porque no depende solo del remate: recibe entre líneas, encara, acelera por izquierda y también puede asistir. Si el combinado azteca le concede espacios a espalda de los laterales, Mofokeng puede ser el jugador que rompa el partido.

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2. Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

Rayners es el delantero con mejores números de gol puro: 12 goles y 3 asistencias en la temporada de liga con Mamelodi Sundowns. ESPN también lo registra con 12 goles y 3 asistencias en la campaña 2025/26, mientras que FootyStats lo ubica con 0.75 goles por 90 minutos y 16 participaciones de gol en total.

Su peligro para México está en el área: ataca bien los intervalos entre centrales, necesita poco volumen de juego para rematar y llega con confianza desde un equipo acostumbrado a competir internacionalmente. Si Sudáfrica logra sostener posesiones largas o cargar el área con centros laterales, Rayners es el finalizador más fiable.

3. Oswin Appollis (Orlando Pirates)

Oswin Appollis, jugador de Sudáfrica

Appollis aparece como otro foco de alerta por su impacto desde banda: 9 goles y 6 asistencias en la Premiership 2025/26, con un rating alto de 7.46 en FotMob. Además, en el registro colectivo de Orlando Pirates figura entre los principales generadores del equipo, solo por detrás de Mofokeng en producción ofensiva.

Su mayor amenaza está en el uno contra uno y en la transición. Si México adelanta demasiado a sus laterales, Appollis puede atacar campo abierto y combinar con Mofokeng o Rayners. Es menos “9” que Rayners, pero más dañino cuando Sudáfrica recupera y sale rápido.

