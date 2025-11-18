Battlefield 6 estrena su Temporada 1 y confirma una prueba gratuita de una semana

Battlefield 6 arranca con fuerza su primera temporada al lanzar Resistencia de California, una actualización masiva que llega tanto al juego principal como a Battlefield REDSEC, expandiendo contenido, modos y posibilidades para sus millones de jugadores. Pero la sorpresa mayor es que, para cerrar noviembre, el estudio ofrecerá una prueba gratuita del 25 de noviembre al 2 de diciembre, permitiendo experimentar el multijugador de Battlefield 6 durante una semana sin costo, con acceso a tres mapas y cinco modos seleccionados.

Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review

Te puede interesar: Battlefield REDSEC y la Temporada 1 de Battlefield 6: una nueva era de guerra total llega gratis

El corazón de la actualización es Eastwood, un nuevo mapa ubicado en un tranquilo y lujoso vecindario del sur de California. Lo que antes eran villas, campos de golf y zonas residenciales ahora se convierte en un escenario de guerra total donde la acción táctica y el caos se mezclan en cada calle. Este mapa debutará junto al nuevo vehículo Turfpro PTV Royale, promocionado como “el más mortal del Fairway”.

Además, la temporada introduce Sabotaje, un modo de ritmo frenético en el que los equipos deberán destruir tantos sitios como puedan antes de que termine la ronda. Este modo estará disponible por tiempo limitado en mapas como Eastwood y Blackwell Fields, convirtiéndose en uno de los añadidos más explosivos de la actualización.

ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review

Por su parte, Battlefield REDSEC también recibe nuevo contenido gratuito. El modo Eliminación suma la misión Rodeo, mientras que en el Battle Royale se agregan nuevos contenedores de información seguros, mejor conocidos como escondites de los preparacionistas, que los jugadores deberán encontrar para obtener recompensas valiosas.

Te puede interesar: Roblox revoluciona la seguridad digital: así funciona su nuevo sistema de chat basado en edad

Portal, la herramienta de creación avanzada de la comunidad, recibe un rediseño completo que la transforma en un auténtico sandbox. Ahora los creadores tendrán más libertad que nunca para diseñar experiencias únicas.

Durante esta fase de la Temporada 1 también estará disponible el Evento de Resistencia de California, con desafíos, recompensas y un nuevo camino bonus que puede completarse junto al Pase de Batalla.

Para cerrar la temporada, el 9 de diciembre comenzará Ofensiva Invernal, un capítulo final cargado de contenido especial y temático. Battlefield 6 arranca con fuerza y promete una temporada llena de acción, creatividad y combate estratégico.