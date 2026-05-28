El mensaje que nadie vio venir: Shakira tuvo un curioso gesto con un jugador de la Selección de España

La capacidad de reinventarse es una de las grandes virtudes de Shakira, quien trasciende generaciones y convive perfectamente en ambientes ajenos a la música. De hecho, mientras disfruta del éxito de Dai Dai -elegida como canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™-, se instaló en los medios deportivos por enviarle una particular dedicatoria a Gavi, futbolista de la Selección de España.

El vínculo afectivo de la colombiana con el país europeo no es noticia. Durante 12 años estuvo en pareja con Gerard Piqué y sus dos hijos (Milan y Sasha) nacieron en Barcelona. Por eso, a pesar de la ruptura con el exdefensor del equipo catalán, sigue conectada con el Viejo Continente. En las últimas horas, le envió un cálido mensaje al mediocampista que no tardó en viralizarse.

¿Qué le comentó Shakira a Gavi?

En medio de la fiebre por la lista de los 26 convocados por Luis de la Fuente, el jugador del Barcelona compartió su emoción por disputar su segunda Copa Mundial de la FIFA™. Entre los miles de comentarios, el que se llevó todas las miradas fue el de la artista cafetera: “Muy feliz por ti, Gavi”.

El mensaje de la artista al futbolista

Este mensaje, sencillo pero cargado de simbolismo, ha generado una ola de especulaciones en la prensa deportiva, justo en un momento en el que Shakira alterna su rol como voz oficial del torneo con su masiva gira "Las mujeres ya no lloran World Tour".

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¿Los hijos de Shakira alentarán a Colombia o España?

Más allá de la música, el futbol toca fibras personales para la nacida en Barranquilla. "¿Van por España o Colombia?", le consultaron en una entrevista con The Times. Y la respuesta fue tan diplomática como reveladora: “No quiero escuchar la respuesta. Por eso no hago esas preguntas”, confesó entre risas. Una postura que evita que los menores se vean obligados a elegir entre sus dos raíces.