En menos de 2 semanas arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el partido entre México y Sudáfrica, selección que tiene a un técnico con una desventaja contra Javier Aguirre. Debido al corto tiempo que queda, es momento de planear el viaje a todas las sedes del país, ya que hay diferentes opciones de transporte y precios.

La CDMX, Guadalajara y Monterrey están conectadas en vuelos, con una duración de menos de 2 horas a cualquiera de estas sedes. Asimismo, hay salidas de autobuses todos los días, aunque el tiempo de distancia es mayor, si es que se viaja a la Sultana del Norte desde las primeras 2 ciudades o viceversa. Conoce el Chivas vs América que se disputará en la Selección Mexicana.

Todas las opciones de transporte para viajar a las sedes de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|IA

Transporte para moverse dentro de la CDMX

Para llegar al Estadio Ciudad de México (Banorte) al partido de la selección o de los otros juegos que albergará el recinto, se puede usar el metro, una de las alternativas más económicas y eficientes. Para ello se debe tomar la línea 2 o azul en la estación Cuatro Caminos hasta Tasqueña, donde realizarás un transbordo.

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En Tasqueña tendrás que transbordar el Tren Ligero con dirección a Xochimilco. Este metro es el que te llevará hasta la estación del Estadio Ciudad de México, ubicada a escasos metros del recinto que hará historia al albergar 3 mundiales.

Transporte para moverse dentro de Guadalajara y Monterrey

Para llegar al Estadio Guadalajara (Akron) puedes usar el autobús Mi Macro Preferido o autos de alquiler de las plataformas digitales. Asimismo, un taxi que te acerque al inmueble, ya que los días de partido habrá operativos viales en los perímetros adyacentes.

Mientras que para llegar al Estadio Monterrey (BBVA) se puede hacer mediante la Línea 1 del Metro para llegar a la estación Exposición. Otra de las opciones es utilizar las rutas de camiones, taxis o autos de plataformas digitales.

Cabe destacar que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los 3 estadios no tendrán estacionamientos, por lo que una de las opciones es utilizar estos medios de transporte para llegar a los inmuebles sin preocuparse por buscar pensiones en donde dejar el auto.