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Todas las opciones de transporte para viajar a las sedes de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estas 3 ciudades están conectadas por vuelos, con duración de menos de 2 horas, y salidas de autobuses todos los días

Todas las opciones de transporte para viajar a las sedes de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Todas las opciones de transporte para viajar a las sedes de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|IA

Escrito por: José Alejandro | DR

En menos de 2 semanas arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el partido entre México y Sudáfrica, selección que tiene a un técnico con una desventaja contra Javier Aguirre. Debido al corto tiempo que queda, es momento de planear el viaje a todas las sedes del país, ya que hay diferentes opciones de transporte y precios.

La CDMX, Guadalajara y Monterrey están conectadas en vuelos, con una duración de menos de 2 horas a cualquiera de estas sedes. Asimismo, hay salidas de autobuses todos los días, aunque el tiempo de distancia es mayor, si es que se viaja a la Sultana del Norte desde las primeras 2 ciudades o viceversa. Conoce el Chivas vs América que se disputará en la Selección Mexicana.

Transporte Copa Mundial de la FIFA 2026
Todas las opciones de transporte para viajar a las sedes de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|IA

Transporte para moverse dentro de la CDMX

Para llegar al Estadio Ciudad de México (Banorte) al partido de la selección o de los otros juegos que albergará el recinto, se puede usar el metro, una de las alternativas más económicas y eficientes. Para ello se debe tomar la línea 2 o azul en la estación Cuatro Caminos hasta Tasqueña, donde realizarás un transbordo.

TE PUEDE INTERESAR:

En Tasqueña tendrás que transbordar el Tren Ligero con dirección a Xochimilco. Este metro es el que te llevará hasta la estación del Estadio Ciudad de México, ubicada a escasos metros del recinto que hará historia al albergar 3 mundiales.

Transporte para moverse dentro de Guadalajara y Monterrey

Para llegar al Estadio Guadalajara (Akron) puedes usar el autobús Mi Macro Preferido o autos de alquiler de las plataformas digitales. Asimismo, un taxi que te acerque al inmueble, ya que los días de partido habrá operativos viales en los perímetros adyacentes.

@josegloria ¿Por qué no habrá estacionamiento en el Estadio Azteca? 🤨 @Betmaster 🇲🇽 Mexico La FIFA implementa un protocolo de Última milla durante el mundial, por ello no hay estacionamiento en el Estadio Banorte. #tiktokdeportes #mundial2026 #fwc #futbol ♬ sonido original - José Gloria

Mientras que para llegar al Estadio Monterrey (BBVA) se puede hacer mediante la Línea 1 del Metro para llegar a la estación Exposición. Otra de las opciones es utilizar las rutas de camiones, taxis o autos de plataformas digitales.

Cabe destacar que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los 3 estadios no tendrán estacionamientos, por lo que una de las opciones es utilizar estos medios de transporte para llegar a los inmuebles sin preocuparse por buscar pensiones en donde dejar el auto.

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