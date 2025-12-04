ÚLTIMA HORA: ¿Leo Messi pone en duda su participación en el Mundial de 2026?

Lionel Messi volvió a perfilar su postura respecto a una eventual sexta participación mundialista y mantuvo la línea de cautela que expresó durante todo 2025. En entrevista con ESPN, el capitán argentino afirmó que no tomará una determinación anticipada y que el parámetro decisivo será su condición física. “No quiero ser una carga. Me quiero sentir bien físicamente”, señaló, al insistir en que no acudirá por nombre a la próxima justa mundialista.

El delantero llamó la atención en la antesala del sorteo mundialista: “Voy a ir día a día”. La frase sintetiza la estrategia que adoptó desde su llegada al Inter Miami, donde el calendario de la MLS se volvió un factor determinante. El argentino remarcó la importancia de la preparación que tendrá a inicios de 2026: “Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo, es empezar de cero”.

El rosarino explicó que el contraste con el calendario europeo representa una ventaja en su caso, al comparar su actual proceso con el ciclo previo a Qatar 2022. Destacó que los futbolistas de Europa suelen llegar con una carga elevada de partidos, algo que él no enfrentará: “A mí me va a pasar un poco eso también”. En ese contexto, subrayó que la etapa comprendida entre febrero y mayo incluirá numerosos encuentros, tanto en liga como en Concachampions, un tramo que considera clave para evaluar su rendimiento.

Las conversaciones sostenidas con el seleccionador argentino, Lionel Scaloni ocupan otro punto central de acuerdo con Messi, ambos analizan desde hace tiempo el rol que podría asumir en 2026: “Él entiende también y lo hablamos mucho”. Valoró, además, el ambiente interno de la Albiceleste, un elemento que influye en su motivación y en la posibilidad de mantenerse dentro del grupo.

En el tramo final de la campaña de la MLS, Messi ofreció un balance de su actuación con el Inter Miami, club que disputa la MLS Cup frente a Vancouver Whitecaps. Destacó el nivel físico que exige la liga estadounidense, con viajes extensos y partidos de alta intensidad. “Este año me sentí muy bien”, afirmó al referirse a la continuidad que logró durante el calendario regular.

El delantero, que llegaría a la Copa Mundial con 39 años, reiteró que la decisión no se relaciona con la edad, sino con su aporte real dentro de la cancha. También expresó su disposición a acompañar al plantel incluso sin participar activamente, en caso de que su condición no permita competir. La Selección Argentina, que aspira a defender el título y repetir un bicampeonato no visto desde Brasil en 1958 y 1962.