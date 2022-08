Tuchel explica la maldición del número 9 en el Chelsea

El entrenador alemán del Chelsea, Thomas Tuchel explicó la razón por la que el número “9” no se usa en el conjunto de los “Blues”, pues es motivo a una supuesta “maldición” que recae en el jugador que ocupe ese dorsal.

“Me dicen que está maldito. No es el caso que lo dejemos libre por motivos tácticos. Sorprendentemente, nadie quiere tocarlo”, afirmó Tuchel de 48 años; además, afirmó que las personas que llevan en el club más tiempo le comentan que el jugador que ostentaba el dorsal “9” no logró despuntar con el cuadro londinense.

“Ahora pasamos un momento en el que nadie quiere tocar ese número. También soy supersticioso, entiendo por qué los jugadores no lo tocan”, añadió en estratega que le dio la Champions League al Chelsea tras derrotar al Manchester City en la temporada 2022/21.

Te puede interesar: Darwin Núñez debuta con Liverpool como los grandes



Delanteros que han fracasado en el Chelsea





El Chelsea en los últimos años se ha caracterizado por buscar atacantes de primer nivel, sin embargo esta “maldición” ha impedido que los jugadores que llegan con cartel de figuras no fueron capaces de mostrar su mejor versión y quedaron adeber en su paso por el conjunto de los “Blues”.

Varias estrellas han portado dicha casaca, como el argentino Hernán Crespo pasó sin pena ni gloria en el Chelsea, luego de romperla en el Atlético de Madrid y Liverpool, Fernando Torres dejó mucho que desear en su paso por Stamford Bridge; otro que tuvo un paso fugaz fue el colombiano Radamel Falcao, ademas de Gonzalo Higuaín y Álvaro Morata.

El delantero belga, Romelu Lukaku fue el último en aceptar el reto de portar el “9” en el Chelsea y la historia no cambió, pues el atacante no pudo brillar como lo hizo en el Inter de Milán, tanto que tras una temporada para el olvido decidió regresar al cuadro Nerazzurri.

Te puede interesar: Santiago Naveda deja al América para ir al futbol de Europa