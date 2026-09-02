Uno por uno: todos los delanteros de México que militan en Europa tras el mercado de fichajes

Las buenas noticias no tardan en llegar a Rafa Márquez en la Selección Nacional de México. Pues pocas veces sucede esto. Esta temporada habrá seis delanteros mexicanos que militan en el futbol europeo, una cifra que representa mayor presencia nacional en distintos campeonatos del continente.

Raúl Jiménez, Armando González y Santiago Gimenez cambiaron de club después de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, Patricio Salas concretó su llegada a Portugal, mientras que Stephano Carrillo continuará su desarrollo en Países Bajos y Armando León ya tiene minutos en Croacia.

Los 3 delanteros de México en el Mundial 2026 cambiaron de club

Raúl Jiménez acordó su regreso al Wolverhampton después de terminar su etapa con Fulham. El delantero continuará en el futbol inglés con el objetivo de ayudar a los Wolves a regresar a la Premier League tras su descenso al Championship.

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Por su parte, Armando González dejó Chivas para convertirse en nuevo jugador del Olympiakos. La transferencia se cerró en 10 millones de euros más variables.

|@olympiacosfc

Santiago Gimenez también cambió de equipo y llegó al FC Porto, procedente del AC Milan, mediante un préstamo con una obligación de compra alta si cumple ciertos objetivos.

El ex América que llegó a Europa

Patricio Salas, canterano del Club América, dio el salto al futbol europeo después de concretarse su cesión al Famalicão de Portugal. Pato, atacante de 22 años, buscará aprovechar esta oportunidad para sumar minutos, continuar con su desarrollo y comenzar a construir una carrera en el balompié europeo.

|@FCF1931_Oficial

Los otros delanteros mexicanos en Europa

Stephano Carrillo jugará con el Feyenoord en la Eredivisie. El joven atacante llegó al conjunto de Rotterdam como parte de un proyecto enfocado en su desarrollo y tendrá la oportunidad de competir por un lugar dentro de la ofensiva.

|Crédito: Stephano Carrillo / IG

Finalmente, Armando León firmó con el NK Osijek de Croacia después de destacar como campeón goleador en Andorra. El delantero cuenta con el respaldo de Marco Fabián, ya suma minutos con su nuevo equipo, en liga y en la UEFA Conference League. México estará bien representado en Europa.

|Instagram: Armando León

Así, seis delanteros mexicanos afrontarán una nueva temporada en Europa con diferentes objetivos, pero con la posibilidad de ganar experiencia y aumentar la competencia por un lugar en el ataque de la Selección Mexicana.

