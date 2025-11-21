Vendetta llega a Overwatch 2: la primera heroína cuerpo a cuerpo ya tiene fecha de prueba

Overwatch 2 está a punto de recibir una de sus heroínas más feroces y disruptivas hasta la fecha. Vendetta, la combatiente número 45 del roster, hará su debut oficial muy pronto, pero antes Blizzard ofrecerá una prueba especial del 26 de noviembre al 1 de diciembre, permitiendo a los jugadores entrar al Colosseo y experimentar de primera mano el estilo de combate que la define.

Descrita como despiadada, astuta y feroz, Vendetta es una luchadora forjada en las arenas del Colosseo, donde sobrevivió a base de estrategia, fuerza y una determinación imparable. Su origen está marcado por la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo y por una ambición que la ha impulsado a convertirse en una de las figuras más intimidantes del universo de Overwatch.

Lo que realmente convierte a Vendetta en una adición histórica es que se trata de la primera heroína de daño cuerpo a cuerpo en Overwatch 2, una categoría que promete cambiar por completo la dinámica del juego. A diferencia de otros héroes de daño centrados en disparos o habilidades a distancia, Vendetta domina el combate cercano con una enorme espada y una movilidad impresionante. Su diseño se enfoca en entrar y salir del caos con rapidez quirúrgica, cortando líneas enemigas y desestabilizando formaciones gracias a su precisión y violencia calculada.

Blizzard compartió un nuevo tráiler de jugabilidad donde se observa su estilo agresivo, su capacidad para cerrar distancias en segundos y su habilidad para mantener la presión incluso contra múltiples rivales. Su presencia en el campo de batalla no solo es intimidante: también aporta una nueva capa de estrategia para equipos que quieran dominar peleas cerradas y emboscadas rápidas.

Con su llegada, Overwatch 2 entra en una nueva etapa donde el combate cuerpo a cuerpo toma protagonismo. Y aunque Vendetta todavía no está oficialmente en el equipo, su semana de prueba será la oportunidad perfecta para conocer a una heroína que está lista para dejar huella… a cuchillada limpia.