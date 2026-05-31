CONFIRMADO: Sudáfrica acumula cinco meses SIN GANAR y está a días de enfrentar vs México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de futbol de Sudáfrica será el rival de la Selección Mexicana en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo 11 de junio. Los “Bafana Bafana” tuvieron su último partido amistoso y sufrieron de más al empatar con Nicaragua antes de viajar al continente americano.

Con esto, Sudáfrica acumula cinco meses sin ganar y es algo que debería preocupar al entrenador Hugo Broos. Los sudafricanos ganaron por última vez el 29 de diciembre cuando se impusieron 3-2 a Zimbabue en el marco de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones. Después de eso, fue derrotado por Camerún para cerrar su participación en el torneo continental.

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Durante la última fecha FIFA, la de marzo de 2026, tuvo una serie de dos encuentros contra Panamá y no pudo ganar ninguno. El primero, disputado en el Estadio Moses Mabhida, acabó con un empate a un gol por bando mientras que en el segundo fue superado 2-1 frente a la audiencia reunida en el estadio de Ciudad del Cabo.

Los resultados recientes de los sudafricanos contrastan con el del resto de sus rivales de grupo. México superó 1-0 a Australia en Pasadena, California. Corea del Sur goleó 5-0 a Trinidad y Tobago. Finalmente, Chequia lució con un triunfo de 2-1 sobre Kosovo.

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El camino de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sudáfrica tendrá su campamento de entrenamiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las instalaciones de Pachuca, en el estado de Hidalgo. De ahí viajarán a la ciudad de México para la inauguración del torneo. Después volarán a Atlanta para enfrentar a Chequia el 18 de junio. El problema de visado para ingresar a los Estados Unidos ya está solucionado así que todos los jugadores estarán disponibles para enfrentar a los europeos. Su último duelo en la fase de grupos será contra Corea del Sur en el Estadio BBVA el 24 del mismo mes.