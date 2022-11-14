Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol

Así reaccionó la afición a la convocatoria de México para Qatar 2022

La respuesta de la afición mexicana ante la lista de 26 jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial no se hizo esperar, provocando mucho disgusto

Gerardo Martino Selección Mexicana Colombia Fecha FIFA

Escrito por: Adolfo Ramirez

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a tan solo una semana de dar inicio, cumpliéndose el plazo para entregar la lista oficial de 26 jugadores que representarán a su selección en la justa mundialista, siendo develada por parte del seleccionador de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino sus convocados, desatando todo tipo de reacciones entre los distintos sectores de la afición mexicana, provocando en su mayoría disgusto e inconformidad ante la elección de ciertos jugadores por encima de otros.

Te puede interesar: Lista de convocados de la Selección Mexicana al Mundial de Qatar 2022

Rogelio Funes Mori, el principal disgusto de la afición mexicana

El principal señalado es el argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, jugador de los Rayados de Monterrey, quien, a criterio de Martino, le ganó la carrera a Santiago Giménez, elemento del Feyenoord de Holanda y actual goleador de la UEFA Europa League con el conjunto holandés.

Otro de los señalados es el también atacante Raúl Jiménez, jugador del Wolverhampton Wanderers, que arrastra una lesión que no le ha permitido entrenar al parejo de sus compañeros ni de tener un nivel óptimo en la presente temporada.

La principal molestia de la afición es la convocatoria de jugadores, que a su opinión, no hicieron los méritos suficientes para ser considerados en la lista final para la Copa del Mundo, acusando también a algunos elementos de falta de criterio para reconocer que no se encuentran en óptimas condiciones para el desgaste que un torneo de esta magnitud implica, por lo que también fueron señalados jugadores como Héctor Herrera, Luis Romo, Jesús Gallardo y Roberto Alvarado, unos por su bajo desempeño con sus clubes o porque simplemente no deberían tener cabida en la escuadra nacional.

Finalmente, un sector de la afición se encuentra desanimada y sin esperanza de que la Selección Azteca pueda realizar un papel destacado en la justa mundialista que se llevará a cabo en tierras árabes, incluso llegando a desear que México tenga una mala participación.

Te puede interesar: Polonia con mejor historial en Mundiales que Selección Mexicana