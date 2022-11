Así reaccionó la afición a la convocatoria de México para Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a tan solo una semana de dar inicio, cumpliéndose el plazo para entregar la lista oficial de 26 jugadores que representarán a su selección en la justa mundialista, siendo develada por parte del seleccionador de México, el argentino Gerardo “Tata” Martino sus convocados, desatando todo tipo de reacciones entre los distintos sectores de la afición mexicana, provocando en su mayoría disgusto e inconformidad ante la elección de ciertos jugadores por encima de otros.

Te puede interesar: Lista de convocados de la Selección Mexicana al Mundial de Qatar 2022

Rogelio Funes Mori, el principal disgusto de la afición mexicana

El principal señalado es el argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, jugador de los Rayados de Monterrey, quien, a criterio de Martino, le ganó la carrera a Santiago Giménez, elemento del Feyenoord de Holanda y actual goleador de la UEFA Europa League con el conjunto holandés.

¿Es neta? Llevar a Funes Morí y Raúl Jiménez cuando en el año no estuvieron en ritmo y no vienen en "gran nivel" cuando por otro lado tienes a Giménez que viene haciendo las cosas mejor que ellos. — Ariannet Moreno (@_arilubis_) November 14, 2022

Otro de los señalados es el también atacante Raúl Jiménez, jugador del Wolverhampton Wanderers, que arrastra una lesión que no le ha permitido entrenar al parejo de sus compañeros ni de tener un nivel óptimo en la presente temporada.

Que egoísmo de Raúl Jiménez no reconocer que no va a recuperarse y quitarle el lugar a un compañero que si está en condiciones, por otro lado dejar fuera a Laines que es de los pocos mexicanos que se atreven a encarar y que tiene cambio de ritmo es inentendible. — BenMartJRoficial (@BenMart07JR) November 14, 2022

La principal molestia de la afición es la convocatoria de jugadores, que a su opinión, no hicieron los méritos suficientes para ser considerados en la lista final para la Copa del Mundo, acusando también a algunos elementos de falta de criterio para reconocer que no se encuentran en óptimas condiciones para el desgaste que un torneo de esta magnitud implica, por lo que también fueron señalados jugadores como Héctor Herrera, Luis Romo, Jesús Gallardo y Roberto Alvarado, unos por su bajo desempeño con sus clubes o porque simplemente no deberían tener cabida en la escuadra nacional.

El lado B de Luis Chávez , defensa de la Selección Mexicana | Seamos Héroes

Sin una burla, esta es la selección más insípida, desalentadora y de más adjetivos, que ha habido en la historia de los mundiales, deseo como muchos, que les vaya mal, ojo que esperemos R. Jiménez no lo lesionen de por vida, bueno, si es que llega a entrar al campo de juego… — Diego (@Diegobuscabulla) November 14, 2022

Imagina dejar fuera a mejores jugadores cómo C. Acevedo, E. Lira, @Santigim9, A. Zendejas, D. Lainez, @CH14_ @11carlosV y llevas a jugadores que vienen de lesiones e inactivos, o que de plano no están al nivel futbolistico para competir pero bueno. — Alexis Arellano (@iAlexis10) November 14, 2022

Finalmente, un sector de la afición se encuentra desanimada y sin esperanza de que la Selección Azteca pueda realizar un papel destacado en la justa mundialista que se llevará a cabo en tierras árabes, incluso llegando a desear que México tenga una mala participación.

Soy Mexicano pero es una vergüenza. Romo nunca ha sido el de cruz azul y va. Dejas fuera a Erick Sanchez un jugador que de aquí a 4 años Sera el amo del medio campo. Que te ofrece el Piojo Alvarado ? Y Raul lastimado ? A qué va — UnCarlitosMas (@Carlos95fH) November 14, 2022

Te puede interesar: Polonia con mejor historial en Mundiales que Selección Mexicana