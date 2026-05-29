Wi-Fi gratuito en los estadios: así funcionará el servicio sedes de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La conectividad será uno de los puntos clave para la experiencia de los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México. De acuerdo con información publicada por Infobae, la FIFA y autoridades locales contemplan el despliegue de redes de Wi-Fi gratuito en los estadios mexicanos que recibirán partidos mundialistas: Estadio Ciudad de México, Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey.

El servicio estaría disponible en zonas de alta circulación dentro de los recintos, como tribunas, áreas comunes y sectores de hospitality, con el objetivo de facilitar navegación, mensajería, uso de boletos digitales y publicación de contenido en tiempo real.

¿Cómo se conectarán los aficionados?

Según la información disponible, el acceso funcionaría mediante una red Wi-Fi oficial del estadio o del evento. Al ingresar al recinto, los aficionados deberán buscar la red autorizada, verificar su nombre con personal del estadio y completar un registro sencillo en un portal de bienvenida. Ese registro podría pedir datos básicos como correo electrónico, número celular y aceptación de términos de uso.

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La recomendación principal es no conectarse a redes genéricas como “Free WiFi” o nombres similares, ya que en eventos masivos suelen aparecer redes falsas utilizadas para robar datos. Se recomienda usar VPN, evitar operaciones bancarias o compras mientras se esté conectado a redes públicas y desactivar la conexión automática del celular.

¿Para qué servirá el Wi-Fi durante los partidos?

El Wi-Fi gratuito tendrá un rol práctico: permitir que los asistentes puedan enviar mensajes, consultar información del evento, compartir fotos o videos, acceder a aplicaciones de transporte, revisar mapas y usar herramientas vinculadas con la experiencia mundialista.

También será importante para los boletos digitales, ya que Excélsior, con base en un análisis de Ookla, recordó que la conectividad en los estadios será indispensable porque las entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se gestionan mediante la aplicación oficial de FIFA World Cup 2026.

De todos modos, conviene que los aficionados descarguen previamente sus boletos, códigos QR, mapas, reservas y documentos importantes antes de llegar al estadio. En eventos de alta demanda, incluso una red reforzada puede presentar saturación temporal por la cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo.

Aunque habrá Wi-Fi gratuito, lo más seguro será llegar con un plan alternativo: datos móviles activos, batería externa, boletos descargados y documentos guardados sin conexión. Para turistas, una SIM local o eSIM con datos puede ser una buena opción para no depender exclusivamente de redes públicas, especialmente en traslados, accesos, filas, Fan Zones y salidas del estadio. También es recomendado contar con un plan de datos robusto ante posibles saturaciones del Wi-Fi en partidos de alta demanda.

