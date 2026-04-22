Xbox sorprende en la Game Pass con hasta 4 LANZAMIENTOS en mayo de 2026

La llegada de un nuevo mes sugieren noticias por demás espectaculares para los amantes de los videojuegos en México y el resto del mundo. Más precisamente aquellos que siguen de cerca las noticias y los lanzamientos que la Xbox tendrá a través de su Game Pass.

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Y es que, de acuerdo con información de Generación Xbox, la consola de Microsoft tiene planeados un total de cuatro lanzamientos para mayo de este año que seguramente generarán mucho gusto entre la comunidad. Por tal motivo, aquí conocerás qué títulos estarán disponibles a partir de los próximos días.

¿Qué lanzamientos prepara la Xbox Game Pass para mayo del 2026?

Mixtape : Disponible para la Xbox Game Pass Ultimate, este juego que llegará desde el 7 de mayo ofrece una aventura que se centra en tres amigos en donde se combina no solo la exploración, sino también la música.

: Disponible para la este juego que llegará desde el 7 de mayo ofrece una aventura que se centra en tres amigos en donde se combina no solo la exploración, sino también la música. Call of the Elder Gods: Directamente para la Game Pass Ultimate, este juego se estrenará en la Xbox el martes 12 de mayo, teniendo como característica principal la llegada de puzzles más exigentes, así como un ambiente de terror sin igual.

4 Games Coming to Xbox Game Pass in May 2026



• Mixtape | May 7

• Call Of The Elder Gods | May 12

• Forza Horizon 6 | May 19

• Subnautica 2 | May TBA pic.twitter.com/7STOPCW6V9 — Idle Sloth (@IdleSloth84_) April 11, 2026

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Forza Horizon 6 : Posiblemente, el juego más esperado en esta nueva actualización del Xbox Game Pass. Forza llegará el 19 de mayo y nos trasladará directamente a Japón a través de un mundo más grande que, a su vez, ofrece aventuras pocas vistas en el pasado.

: Posiblemente, el juego más esperado en esta nueva actualización del Forza llegará el 19 de mayo y nos trasladará directamente a Japón a través de un mundo más grande que, a su vez, ofrece aventuras pocas vistas en el pasado. Subnautica 2: Si bien este juego no tiene una fecha de lanzamiento oficial, se espera que salga en algún momento de mayo del 2026. Se trata de una secuela muy esperada que ha comenzado a generar sensaciones en redes sociales.

¿Cuál es la intención de la Xbox con estos lanzamientos?

El principal objetivo de la Xbox es hacer que su Game Pass vuelva a estar en la conversación dentro de las consolas de videojuegos más importantes de la actualidad, esto considerando que el 2025 fue un año muy complicado en donde PlayStation y Nintendo Switch 2 se quedaron con los trozos más grandes del pastel.