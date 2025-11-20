Xbox lanza espectacular calzado en colaboración con Crocs; así luce (FOTO)

Se trata, sin duda, de una de las noticias más llamativas que hay en este cierre de año debido al impacto que significa. La Xbox , una de las consolas más importantes de todos los tiempos, confirmó su colaboración con Crocs para crear un calzado que, desde ya, ha comenzado a acaparar la atención.

Se sabe que los Crocs se han logrado impregnar en el cariño de chicos y grandes por igual, por lo que son cada vez más las personas que se hacen de un par de zapatos de esta marca. Ahora, la misma decidió unirse con Xbox para crear un calzado que se ha vuelto popular en redes.

¿Cómo lucen los Crocs en colaboración con Xbox?

Recientemente, Xbox confirmó una colaboración con Crocs a través de un nuevo diseño llamado Crocs Classic Clog Xbox, el cual tiene una base completamente negra con verde lima, misma que hace recordar los colores más predominantes de esta consola a lo largo de su historia.

Uno de los puntos que más llaman la atención de este calzado es el agregado de un control de Xbox completo precisamente en la parte superior del pie, mientras que la base es el clog de espuma que cuenta con características tales como dos sticks, un D-pad y los ya conocidos botones XYAB.

Este diseño le da a la colaboración entre Xbox y Crocs un apartado elegante y futurista que ha caracterizado a la marca desde su aparición hace más de dos décadas. Ante ello, vale decir que este ha generado mucha polémica en redes, pues mientras algunos usuarios lo consideran una obra de arte, otros se cuestionan si al menos son cómodos para el pie.

¿Cuánto cuestan los nuevos Crocs - Xbox?

Hasta el momento se especula los Crocs Classic Clog Xbox tendrán un precio promedio de 80 dólares ; es decir, alrededor de mil 500 pesos mexicanos. Del mismo modo, su lanzamiento oficial en Estados Unidos está programado para el 25 de noviembre, por lo que podrían llegar a México más pronto de lo esperado.