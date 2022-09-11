11-S: Estados Unidos conmemora 21 años del ataque a las Torres Gemelas

Este domingo se conmemoran 21 años de los ataques más mortíferos en Estados Unidos, por lo que el presidente Joe Biden participó en una ceremonia para recordar a las casi tres mil víctimas que dejó el atentado del 11-S contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

El 21 aniversario del 11-S se produjo un año después de que Joe Biden puso fin a la guerra entre Estados Unidos y Afganistán que comenzó hace 20 años con la intención de erradicar al grupo terrorista Al-Qaeda, causante del ataque a las Torres Gemelas.

Nueva York recuerda a las víctimas del 11-S

Como cada año, los familiares de las víctimas del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York se reunieron en el memorial para participar en el servicio conmemorativo en el lugar donde alguna vez estuvo el World Trade Center.

Los nombres de todas las víctimas fueron leídos por sus seres queridos y contaron anécdotas sobre quiénes eran. En el lugar estuvieron presentes, el mandatario Joe Bien, la vicepresidenta Kamala Harris, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

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En punto de las 8:46 del domingo, sonó la Campana de la Esperanza en la capilla de San Pablo en Nueva York, para conmemorar el momento en que el primer avión chocó contra una de las Torres Gemelas el 11-S.

La Campana de la Esperanza ha sonado en cada aniversario desde 2002, cuando Londres la presentó en la ciudad de Nueva York para honrar a las casi tres mil personas que murieron en los ataques.

El Pentágono conmemora a víctimas del 11-S

El Pentágono, otro de los lugares que sufrió el ataque del 11-S, este domingo realizó un homenaje en memoria de las víctimas.

La bandera de Estados Unidos se desplegó cuando un oficial del Pentágono cantó el himno nacional bajo la lluvia que cayó hoy. Después, las gaitas tocaron “Amazing Grace”.

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El presidente Joe Biden y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, acudieron a la ceremonia de colocación de flores.

Pensilvania recuerda a las víctimas del 11-S

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, conmemoró el 21 aniversario de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos con una ofrenda floral en el campo de Shanksville, Pensilvania, donde se estrelló el Vuelo 93 secuestrado.

Los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines superaron a los secuestradores y el avión se estrelló en un campo agrícola, evitando que otro objetivo fuera alcanzado.

