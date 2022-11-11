Una historia insólita sacudió a la India en los últimos días, pues en una región rural cerca del bosque de Odisha, una manada con al menos 24 elefantes aparecieron borrachos luego de tomar agua fermentada por hojas de mahua, una bebida tradicional que se estaba preparando por habitantes de la zona.

Algunos de los pobladores que radican cerca del parque nacional de Shilipada estaban preparando hojas de mahua y colocaron decenas de ollas con agua para fermentarlas. Al cabo de unas horas, cuando regresaron observaron los materiales rotos y más lejos a los mismos elefantes dormidos, en aparente estado de ebriedad.

“Fuimos a la selva alrededor de las 6 de la mañana para preparar mahua y encontramos que todas las ollas estaban rotas y faltaba el agua fermentada. También encontramos que los elefantes estaban durmiendo. Consumieron el agua fermentada y se emborracharon”, afirmó uno de los pobladores para medios locales de la India.

Encuentran al menos 24 elefantes borrachos en la India|Pixabay

Los habitantes de esta comunidad de la India intentaron despertar a los elefantes, pero no lo consiguieron y tuvieron que llamar a las autoridades especializadas en ámbitos forestales, quienes tuvieron que acudir a la zona para intentar regresar a los animales a su hábitat al interior de la selva.

Esto sucedió debajo de la cordillera forestal de Patana, muy cerca de la Bahía de Bengala, donde llegó el Departamento Forestal de la India para despertar a los elefantes mediante el uso de potentes tambores.

Autoridades no pudieron comprobar que elefantes estuvieran borrachos

Después de varios intentos, los mamíferos pudieron despertar y paulatinamente regresaron al interior de la selva, luego de varias horas de presunta borrachera por agua de mahua, ya que evidentemente no realizaron los estudios correspondientes para confirmar la injerencia del agua fermentada.

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Incluso uno de los guardabosques indicó que podrían haber estado descansando en la zona; sin embargo, debido a que fueron 24 elefantes en el mismo estado y sin reacción ante los intentos de los habitantes de la comunidad, además de que el agua de mahua había desaparecido, llegaron a la conclusión de que se terminaron la bebida antes de procesarla.

En la India, el árbol de mahua es considerado esencial para la elaboración de bebidas tradicionales y de un poderoso nivel cultural, pues mediante la fermentación de sus hojas se prepara un licor distribuido en comunidades aledañas a donde se produce esta flor.

Este árbol también es utilizado para elaborar manteca, jarabes, purés y algunos productos de medicina natural, por lo que su alta aparición en este país provocó que el mahua se convirtiera en un producto muy popular.