#AquíEstoyAmá: A pesar de la crisis, migrantes llegan a Juárez
Una puerta más fue cerrada en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas; sin embargo, migrantes continúan llegando en espera de cruzar a EU.
#AquíEstoyAmá: La Guardia Nacional ya no los dejó entrar, una puerta que había sido instalada en el punto 36 junto a los alambres de púas a un lado del río se abría para recibir y procesar a los migrantes en El Paso, Texas. Por la fuerza fueron retirados y les pidieron que regresaran a México.
Hay familias venezolanas y colombianas esperando los reciban, durmieron del lado mexicano y ahora dicen no se irán hasta que les abran otra vez la puerta 36.
Son decenas de migrantes de diversas nacionalidades los que no pierden la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos. Unos esperan en la frontera, otros en la ciudad a que la aplicación del CBP les de su cita de asilo.
En Ciudad Juárez, Chihuahua encontramos a los migrantes:
- Arnaldo Laya (Venezuela)
- Johan (Perú)
- Johnny (Venezuela)
- Juan (Venezuela)
- Luisa (Venezuela)
- Víctor (Venezuela)