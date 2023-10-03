AquíEstoyAmá: A pesar de la crisis, migrantes llegan a Juárez

#AquíEstoyAmá: La Guardia Nacional ya no los dejó entrar, una puerta que había sido instalada en el punto 36 junto a los alambres de púas a un lado del río se abría para recibir y procesar a los migrantes en El Paso, Texas. Por la fuerza fueron retirados y les pidieron que regresaran a México.

Hay familias venezolanas y colombianas esperando los reciban, durmieron del lado mexicano y ahora dicen no se irán hasta que les abran otra vez la puerta 36.

Son decenas de migrantes de diversas nacionalidades los que no pierden la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos. Unos esperan en la frontera, otros en la ciudad a que la aplicación del CBP les de su cita de asilo.

En Ciudad Juárez, Chihuahua encontramos a los migrantes:

