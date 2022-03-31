Accidente de autobús deja 11 muertos en Brasil

Al menos 11 muertos y 20 personas heridas fue el resultado de un accidente carretero, cuando un autobús de pasajeros chocó y cayó por un acantilado en el kilómetro 268 de la PR-090 en el tramo Serra Fría en Sapopema, región de Paraná, Brasil.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el autobús accidentado transportaba a más de 30 pasajeros que eran trabajadores de varias regiones de Brasil.

El autobús partió de Tres Lagoas, en el estado de Mato Grosso del Sur con destino al municipio Telemaco Borba, en Paraná a donde las personas se dirigían para trabajar en una fábrica.

Un representante de la empresa que contrató a los trabajadores involucradis en el accidente del autobús dijo que se está llevando a cabo un proceso legal para transportar los cuerpos a sus familias.

|Reuters

Autobús cae en acantilado en Brasil

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió la noche del miércoles debido a que el conductor perdió el control de del autobús de pasajeros y se salió de la carretera hacia el acantilado, cuando se encontraba a unos 70 kilómetros del destino final del transporte.

Cuerpos de Bomberos y Protección Civil de Brasil trabajaron en el lugar del siniestro para rescatar a los heridos, ya que muchos se encontraban atrapados en el autobús, así como para sacar los cuerpos de los once fallecidos.

Algunos testigos indicaron que al momento del accidente estaba lloviendo, lo que pudo provocar que el chofer perdiera el control, además es una zona de curvas cerradas.

Las condiciones climáticas también dificultaron la labor de los rescatistas para sacar del autobús a los heridos y muertos, por lo que se llevaron varias horas.

En algunas imágenes y videos que circulan en redes sociales se puede apreciar cómo quedó el autobús torcido por el impacto al caer del acantilado, con algunas partes deshechas y todos los vidrios rotos.

