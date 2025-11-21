Tragedia en Edomex: Dos pasajeros muertos tras choque de combi en Los Reyes, La Paz

Un viaje en transporte público terminó en tragedia en el municipio de Los Reyes, La Paz, Estado de México. Dos pasajeros perdieron la vida luego de que la unidad en la que viajaban se impactara violentamente y quedara incrustada entre un poste de energía eléctrica y la fachada de una casa.

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes. Tras pasar Eje 6, el conductor perdió el control y la unidad salió disparada del asfalto elevado, cayendo sobre la intersección de las calles Lázaro Cárdenas y Álvaro Obregón.

Combi habría ido a exceso de velocidad en choque en Los Reyes, La Paz

De acuerdo con los primeros reportes, la falta de precaución y el exceso de velocidad fueron los detonantes para que el conductor perdiera el control del vehículo. La fuerza del impacto fue tal que la unidad quedó atrapada en un espacio reducido entre la infraestructura eléctrica y la vivienda, atrapando a los ocupantes.

Testigos relatan que el estruendo fue tan fuerte que pensaron que se trataba de una explosión. Los servicios de emergencia arribaron al lugar para auxiliar a las víctimas. Lamentablemente, se confirmó el deceso de dos pasajeros en el sitio debido a la gravedad de sus lesiones.

Además, otros pasajeros resultaron lesionados. Paramédicos trabajaron para liberarlos y estabilizarlos, siendo trasladados posteriormente en ambulancias a diversos hospitales de la zona para recibir atención médica de manera urgente. La zona fue acordonada por las autoridades para el levantamiento de los cuerpos y el retiro de la unidad afectada.

*Información en desarrollo

