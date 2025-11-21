Marchas en la CDMX que afectarán las calles hoy 21 noviembre 2025

En cuanto a los desplazamientos en bicicleta, se ha registrado una "rodada" organizada por el colectivo ‘FreeBikesnva’, programada para el anochecer.

Dicho paseo iniciará a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche. El punto de encuentro y salida será el Parque Revolución, ubicado en la intersección de las calles Clavelinas y Juan Sarabia, sin número, en la colonia Nueva Santa María, perteneciente a la alcaldía Azcapotzalco. El contingente tiene como meta concluir su recorrido en el Cárcamo de Dolores, localizado en la Avenida Rodolfo Neri Vela, dentro de la Colonia Bosque de Chapultepec, Segunda Sección, en la colindante alcaldía Miguel Hidalgo.

Para asegurar la fluidez de sus recorridos y evitar imprevistos o demoras, la SSC invita a la población a revisar la información completa y detallada que la dependencia ha publicado sobre todas las actividades contempladas para este 21 de noviembre de 2025.