Marchas en la CDMX que afectarán las calles hoy 21 noviembre 2025
No llegues tarde a tus actividades hoy 21 de noviembre y consulta el minuto a minuto que traemos para ti sobre calles cerradas o bloqueos por marchas.
Con el objetivo de asistir a los habitantes en la planificación de sus traslados diarios y la ejecución puntual de sus labores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la metrópoli ha divulgado el calendario de marchas y reuniones sociales programadas para este viernes 21 de noviembre de 2025.
Las autoridades del Distrito Federal anticipan una jornada dinámica en las vialidades, contemplando un total de 24 eventos diversos. Este conteo incluye una única caminata de protesta, seis encuentros o mítines organizados, tres recorridos de grupos ciclistas y catorce actividades destinadas al esparcimiento o recreación a lo largo del territorio capitalino.
EN VIVO
Rodadas ciclistas
En cuanto a los desplazamientos en bicicleta, se ha registrado una "rodada" organizada por el colectivo ‘FreeBikesnva’, programada para el anochecer.
Dicho paseo iniciará a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche. El punto de encuentro y salida será el Parque Revolución, ubicado en la intersección de las calles Clavelinas y Juan Sarabia, sin número, en la colonia Nueva Santa María, perteneciente a la alcaldía Azcapotzalco. El contingente tiene como meta concluir su recorrido en el Cárcamo de Dolores, localizado en la Avenida Rodolfo Neri Vela, dentro de la Colonia Bosque de Chapultepec, Segunda Sección, en la colindante alcaldía Miguel Hidalgo.
Para asegurar la fluidez de sus recorridos y evitar imprevistos o demoras, la SSC invita a la población a revisar la información completa y detallada que la dependencia ha publicado sobre todas las actividades contempladas para este 21 de noviembre de 2025.
Bloqueo en Calzada México-Tacuba afecta Circuito Interior
Se informa a la ciudadanía sobre la presencia de un bloqueo generado por manifestantes que ha detenido el tráfico completamente sobre la Calzada México-Tacuba. Esta interrupción afecta ambos carriles de la calzada, así como las vías laterales del Circuito Interior.
Como alternativas viales sugeridas para los conductores, se recomienda tomar la Avenida Marina Nacional y la Avenida Insurgentes.
#PrecauciónVial | Hallarás bloqueo por manifestantes en ambos sentidos de Calzada México-Tacuba y laterales de Circuito Interior. #AlternativaVial Av. Marina Nacional y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/vY2QL0082W— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 21, 2025
Bloqueo en Avenida Constituyentes
Se ha notificado un corte a la circulación vehicular sobre la Avenida Constituyentes, específicamente en el tramo con rumbo al este, a la altura de la calle Jacarandas en la Colonia Belén de las Flores, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda a los conductores utilizar la Avenida de las Torres como ruta de desvío.
🚫 Se registra bloqueo sobre Av. Constituyentes en dirección al oriente y Jacarandas, colonia Belén de las Flores, @AlcaldiaAO.— C5 CDMX (@C5_CDMX) November 21, 2025
Alternativa vial: 🔀 Av. de las Torres. #MovilidadCDMX
📹 #OjosDeLaCiudad#C5CorazónDeLaCDMX
Concentraciones HOY
En alcaldía Cuauhtémoc, a primera hora de la mañana, se llevará a cabo una de las concentraciones. Exactamente, a las 9:00 horas, la "Nueva Central de Trabajadores" se reunirá en las oficinas centrales del Sindicato Mexicano de Electricistas, situadas en Avenida Insurgentes Centro número 98, en la colonia Tabacalera. La reunión tiene como propósito la celebración de la "II Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores".
Horas más tarde, a las doce y media de la tarde, la actividad de protesta se trasladará a la alcaldía Iztacalco. Allí, el Comité de Estudiantes Organizados, perteneciente a la Escuela Nacional Preparatoria número dos 'Erasmo Castellanos Quinto', realizará un mitin. El punto de reunión será la propia institución educativa, ubicada en Avenida Río Churubusco 1418, en la colonia Carlos Zapata Vela. Los estudiantes buscan hacer oír sus demandas ante el cuerpo directivo de la escuela, con la finalidad de que se dé cumplimiento a su pliego petitorio.
Marcha en la CDMX HOY
La manifestación más destacada, clasificada como la única marcha del día, tendrá lugar en la demarcación Cuauhtémoc. A las doce del mediodía, la asociación denominada "Comunidad Universitaria en Lucha" iniciará una movilización. El punto de partida será el conocido monumento de la Glorieta de los Insurgentes.
Esta manifestación ha sido nombrada "Marcha del Silencio" y su ruta final aún no ha sido especificada por los organizadores. El motivo de su congregación es la exigencia de un acercamiento público con altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.