Salió de un auto tras una discusión y desapareció; detienen en Oaxaca al presunto feminicida de Fabiola

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) confirmó la detención de Juan “N”, señalado por la desaparición y feminicidio de Fabiola Villalobos, joven de 33 años desaparecida el 24 de septiembre en la colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

A casi un mes de su desaparición, fue ubicada la última persona que vio con vida a la joven; había huido a San Pedro Pochutla, Oaxaca, tras los hechos.

Mujer de 33 años desaparece en Iztapalapa tras ser vista bajándose de un auto

Mediante un comunicado, autoridades informaron que Fabiola fue vista por última vez el 24 de septiembre, cuando descendió de un vehículo en el que viajaba con Juan “N”.

Registros señalan que ambos discutieron dentro del auto antes de que ella bajara en calles de la colonia Ermita Zaragoza, Iztapalapa.

Desde ese momento, su familia comenzó a difundir fichas de búsqueda en redes sociales con la esperanza de encontrarla sana y salva.

Detienen a Juan "N" por la desaparición de Fabiola

Tras confirmarse que Juan “N” fue la última persona que tuvo contacto con la joven el mismo día de su desaparición, comenzó un operativo de búsqueda que permitió ubicarlo fuera de la Ciudad de México (CDMX).

El hombre habría viajado rumbo al municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, donde finalmente se cumplimentó la orden de aprehensión este jueves 20 de noviembre.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el sospechoso habría intentado huir tras el crimen. Luego de su detención, fue trasladado a la capital del país y quedó a disposición de un juez, quien en los próximos días continuará el proceso para esclarecer el caso.

Iztapalapa: una de las zonas con más desapariciones en CDMX

Organizaciones civiles han advertido que Iztapalapa registra el mayor número de desapariciones en la CDMX en lo que va del 2025, seguida por la Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

Hasta mayo, la alcaldía concentraba la mayoría de los reportes. Pero en lo que va del año, ya se contabilizan más de mil 195 desapariciones, un promedio de seis casos diarios en la capital.