Iban por ropa deportiva de millones de pesos y secuestran a chofer con su custodio en Edomex

Tres hombres, presuntos integrantes de una banda de ladrones, fueron detenidos tras ser acusados de intentar robar ropa deportiva que iba a ser entregada a una tienda departamental en el Estado de México (Edomex).

Para lograr su cometido, los sujetos interceptaron el camión que transportaba la mercancía y al parecer privaron de la libertad al chofer y al custodio de una empresa privada que iba en otro vehículo, informaron las autoridades este jueves 20 de noviembre de 2025.

¿Quiénes son los detenidos por robo de ropa deportiva en Edomex?

Los detenidos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, son Bernabé “N”, Carlos “N” y Óscar Uriel “N”, quienes son investigados por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el 18 de noviembre de 2025, las víctimas conducían dos vehículos: un camión que transportaba calzado y ropa deportiva y otro vehículo compacto que funcionaba como unidad de custodia de seguridad privada.

Al circular sobre la avenida Mexiquense, en la colonia Fuentes del Valle del municipio de Tultitlán, ambos vehículos fueron interceptados por otra unidad donde viajaban los detenidos en compañía de dos sujetos más, quienes amenazaron a las víctimas para quitarles los vehículos y la mercancía.

Ropa deportiva robada en Edomex valía 1.5 millones de pesos

Policías de la Secretaría de Seguridad del estado lograron la detención de estos individuos en la colonia 10 de abril de Naucalpan, al momento que conducían otro vehículo con la mercancía robada, y las víctimas fueron liberadas.

La mercancía robada, valuada en 1.5 millones de pesos y el camión que la transportaba, fueron recuperados en el municipio de Tepotzotlán, en tanto que el vehículo de seguridad privada fue abandonado en el lugar de los hechos.

Bernabé “N”, Carlos “N” y Óscar Uriel “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Penal de Barrientos, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

