Alerta vial: Cierre en Circuito Interior por obras en Línea B del Metro CDMX | Vías alternas, fechas y horarios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que habrá un cierre vehicular parcial en el Circuito Interior, esto debido una serie de trabajos de rehabilitación en la vía de enlace de la Línea B del Metro CDMX.

¿Cuándo es el cierre del Circuito Interior?

¿A qué hora es el cierre Circuito Interior? Este cierre de la importante avenida en la capital del país será de las 23:00 horas del sábado 22 de noviembre, y hasta las 6:00 horas del domingo 23 de noviembre de 2025, únicamente en los carriles centrales con dirección a La Raza, esto justo a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Cabe decir que esta medida se efectúa en coordinación entre el Metro CDMX y la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC de la Ciudad de México.

#TarjetaInformativa | El @MetroCDMX llevará a cabo trabajos en vía de enlace de #Oceanía #LíneaB hacia #Línea5.



En coordinación con policías de #Tránsito de la #SSC se realizará el corte a la circulación sobre Circuito Interior hacia el norte, a partir de las 23:00 horas del… pic.twitter.com/pOpmqb9HAr — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 21, 2025

Rutas alternas ante Cierre de Circuito Interior durante el fin de semana

El Centro de Orientación Vial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sugiere rutas alternas como:

Eje 3 Norte

Avenida 602

Anillo Periférico

Eje 3 Oriente.

Para evitar la zona de obras, los automovilistas pueden seguir las siguientes recomendaciones de Fuerza Informativa Azteca:

Incorpórate a carriles laterales de Circuito Interior



Toma la avenida 608



Retorna en el distribuidor vial del Metro Deportivo Oceanía



Incorporarte al Circuito Interior por los carriles laterales después del desvío.



¿Qué trabajos se realizarán en la Línea B del Metro CDMX?

Conforme a un comunicado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante la madrugada del domingo 23 de noviembre, operarios instalarán una trabe de 24 metros y unas 110 toneladas en el viaducto elevado entre la estación Oceanía de la Línea B y su respectiva vía pero de la Línea 5. Esta intervención forma parte de un programa de mantenimiento estructural a la infraestructura de la Línea B, que va desde el metro Ciudad Azteca en el Edomex, hasta el metro Buenavista en la CDMX.

Debido a trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la vía de enlace de la Línea B del @MetroCDMX, este sábado 22 de noviembre, a partir de las 23:00 horas y durante las primeras horas del domingo 23, se llevará a cabo un cierre a la circulación en Circuito Interior, a la… pic.twitter.com/wViqQ8v8bH — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 21, 2025

¿Afectarán las obras al servicio de Metro CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, aseguró que la Línea B operará con normalidad, ya que el tramo intervenido no es parte de la ruta de transporte de pasajeros, sino una vía de enlace utilizada para trenes vacíos hacia los talleres de mantenimiento. Ante esto, se informa que el servicio se reanudará con normalidad el domingo a partir de las 07:00 horas (tiempo del centro de México).

Este cierre nocturno en el Circuito Interior intenta evitar que estas obras de mantenimiento del Metro impacten directamente el tráfico de la ciudad; ¿crees se deberían reforzar estrategias para minimizar las molestias a conductores y usuarios del transporte público?

