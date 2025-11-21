Roban Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, escuela en CDMX donde iba alumno que murió

Un hombre fue detenido como presunto responsable de entrar a robar la Academia Militarizada "Ollin Cuauhtémoc", en la Ciudad de México (CDMX), escuela donde estudiaba Erick Leonardo Terán Torbellín, menor de 13 años que murió el 25 de abril de 2025 tras acudir a un campamento que organizó el plantel en Morelos.

El estudiante falleció tras presuntamente ser golpeado en el campamento organizado por la institución, ubicada en la calle Doctor Mariano Azuela 181, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, y el cual fue clausurado por la demarcación.

¿Qué pasó con Erick? Niño que murió en un campamento de escuela militar en Morelos

¿Qué se sabe del robo a la Academia Militarizada "Ollin Cuauhtémoc"?

El hombre, al parecer, sustrajo varios objetos del interior del plantel educativo y fue descubierto tras un monitoreo de las cámaras de seguridad del Centro de Comando y Control (C2) Centro, el cual avisó a los policías.

Los monitoristas tuvieron a la vista al probable responsable, quien se encontraba en el Eje 1 Norte Alzate y la avenida Insurgentes Norte, de la misma colonia.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le cerraron el paso y le realizaron una revisión tras la cual le hallaron una mochila azul, dos cizallas, unas tijeras de podar, un machete, cuatro extensiones de luz color naranja, dos mazos, una cadena, varias herramientas, tres bolsas y una mochila negra.

Dueño de Academia Militarizada "Ollin Cuauhtémoc" reconoció objetos robados

El dueño del plantel educativo llegó después y reconoció los objetos robados como de su propiedad, por lo que los policías detuvieron al probable implicado de 41 años de edad.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX correspondiente, quien determinará su situación legal.

Academia Militarizada "Ollin Cuauhtémoc" pierde validez oficial

Fuerza Informativa Azteca (FIA) visitó la escuela el 21 de octubre de 2025 y constató que el edificio de la escuela fue grafiteado en su exterior y tenía sellos de clausurado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, informó que se quitó el permiso oficial para operar como secundaria a la Academia Militarizada "Ollin Cuauhtémoc".

La decisión fue tomada tras la muerte del estudiante en un campamento escolar, ya que se realizó una revisión de las condiciones operativas de la institución y se detectaron irregularidades; inspección realizada después del fallecimiento del menor.

"El 2 de octubre del presente año, esta dependencia revocó el acuerdo de incorporación por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad educativa, particularmente por comprometer la integridad y seguridad de los estudiantes", informó la AEFCM.