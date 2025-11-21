Metro CDMX hoy 21 de noviembre: ¿Cuáles son las Líneas con retrasos y complicaciones? Tómalo en cuenta
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 21 de noviembre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 21 de noviembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.
Metro EN VIVO
Siguen retrasos en la Línea 8
"Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (muleta) de zona de vías", indicó el Metro CDMX, a través de su cuenta oficial de X.
Abre estación Zócalo Tenochtitlán
La estación Zócalo-Tenochtitlan se encuentra abierta, todas las estaciones de la Línea 2 se encuentran ofreciendo servicio, la circulación de los trenes es continua, destacó el Metro CDMX.
Línea 9 con importantes retrasos
Usuarios en redes sociales comentan que los trenes de la Línea 9 están tardando en pasar hasta 15 minutos.
Línea 8 con retrasos
Se realiza revisión a un tren en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta. El Metro CDMX comentó que en breve se normalizará la circulación de los trenes.
¿Está abierta la estación Zócalo hoy 21 de noviembre?
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8).
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Se inicia el servicio en el Metro CDMX para este viernes 21 de noviembre. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 26° C Mín. 12° C.