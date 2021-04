Adidas anuncia los tenis oficiales de “Toallín” de South Park

Los fans de South Park recibieron una gran sorpresa tras un anuncio de Adidas este martes, en el que la marca de calzado dio a conocer que prepara el lanzamiento de Campus 80 pero con un diseño de Toallín.

Esta es la primera colaboración de Adidas con la serie animada South Park, donde eligieron a la toalla adicta a la marihuana para su nuevo diseño.

Se trata de un modelo de colección que podría ser lanzado en su página web el próximo 20 de abril con motivo de su celebración del Día Mundial de la Marihuana.

Los tenis de Toallín serán con base en el modelo Campus 80 y tendrán material de felpa, sobre el cual estará envuelto el calzado para rememorar a la toalla parlante. Además tendrá unos ojos alucinantes sobre la lengüeta, que cambiarán de color si los cargas con la luz del sol, de ser blancos pasarán a ser rojos y llenos de venas.

Para celebrar el 4/20 la marca Adidas saca estos modelos inspirados en Toallin de #SouthPark que tienen un compartimento secreto para guardar la mota 😊 pic.twitter.com/psvmT9c692 — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) April 6, 2021

Asimismo, este diseño contará con un compartimento secreto para guardar lo que desees, pues posee un bolsillo detrás de la lengua que dice “No tengo idea de lo que está sucediendo”.

Los tenis de South Park tendrán un par de llaveros de Toallín, aunque aún no hay más detalles de ellos, es necesario tomar en cuenta que no se ha confirmado una fecha de lanzamiento oficial para The South Park x adidas Campus 80s “Towelie”, ni un costo exacto.