ALERTA AMBER: Desaparecen los hermanos Castillo Osornio en Toluca, Edomex; los buscan con urgencia

¡Urgente! Activan Alerta Amber en el municipio de Toluca, Estado de México por la desaparición de los hermanos Castillo Osornio de 3 y 9 años de edad; familiares temen por su integridad.

El día de su desaparición, Sara Itzae, de 3 años, y Roberto Kaelv, de 9 años, salieron de su domicilio en compañía de su padre, desde ese entonces no se sabe de ellos.

En caso de tener información que ayude a encontrar a las menores de edad, puedes comunicarte con la Fiscalía del Edomex.

Buscan a Sara Itzae, bebé de 3 años de edad en calles de Toluca

Sara Itzae Castillo Osornio, bebé de 3 años de edad, desapareció desde el pasado 23 de agosto 2025 en Toluca; estas son las características clave para encontrarla:



Mide 0.90 metros, pesa 20 kilogramos.

Tez blanca, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café, boca mediana, labios delgados y nariz recta.

Cabello de color castaño claro y ondulado.

El último día que se le vio, Sandra Itzae, vestía una playera rosa, pantalón de mezclilla de color azul y tenis de color blanco.

Buscan a Roberto Kalev, niño de 9 años; estas son su características

Al igual que su hermana, Roberto Kalev Castillo Osornio, de 9 años, desapareció desde el pasado 23 de agosto 2025; estas son sus características clave:



Mide 1.40 metros, 31 kilogramos.

Tez morena, cara ovalada y complexión robusta.

Ojos grandes y de color café obscuro, boca mediana, labios delgados y nariz recta.

Cabello de color castaño obscuro y ondulado.

El día de su desaparición, Roberto Kalev vestía una playera de color rojo, una sudadera roja, pants grises y tenis de color negro.

¿Cómo activar la Alerta Amber?

¡Atención, ciudadanos! La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:

