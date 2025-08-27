El violento Cártel del Noreste tiene una alianza con Los Mayos del Cártel de Sinaloa. La facción que lidera Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, provee de drogas a la organización criminal. El veneno que se distribuye en ciudades de Estados Unidos.

El informe más reciente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) revela la lucrativa sociedad. Ahora, “El Mayito Flaco”, busca tener el control del juego y ganar en Sinaloa.

“La Sombra": pieza clave en la alianza de “El Mayito Flaco

Juan Cisneros Treviño, alias “La Sombra”, el líder de los antiguos Zetas convertidos en Cártel del Noreste, se encarga de la distribución de metanfetaminas y fentanilo que les entrega “El Mayito Flaco”.

Usa rutas que controla el Cártel de Sinaloa para pasar cargamentos a ciudades como Eagle Pass o Laredo, Texas. Las ganancias por el tráfico de drogas y armas, aunado a la violencia que caracterizan al Cártel del Noreste, le permiten dominio en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y hasta tiene presencia en la Ciudad de México, de acuerdo con la DEA.

Se dedican también a la trata de personas, extorsión, secuestro y explotación de migrantes. Estados Unidos está a la caza de sus principales operadores.

De “El Chucho” a “Franky Esqueda”, las otras cabezas del cártel

Después del líder “La Sombra”, de quien no existen imágenes conocidas, el segundo al mando es Abdón Federico Rodríguez García, “El Cucho”, quien empezó como halcón o vigía cuando eran Zetas.

También está el sanguinario Antonio Romero Sánchez, alias “Romeo”, expolicía tamaulipeco a quien Estados Unidos le atribuye numerosas ejecuciones y decapitaciones.

Al que le gusta ataviarse de militar es a Francisco Daniel Esqueda Nieto, conocido como “Franky Esqueda”, otro de Los Zetas originales, quien presuntamente en febrero pasado organizó narcobloqueos y atacó un helicóptero del Ejército en Tamaulipas, tras la captura de otro lugarteniente.

Todos son clasificados como peligrosos. Aliados perfectos para “El Mayito Flaco”, que busca ganar la narcoguerra en Sinaloa y vencer a Los Chapitos.