En la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en los tiempos de Ana Gabriela Guevara, el dinero se le escatimó a los atletas, pero se desviaron millones en actos de corrupción.

En la larga lista de irregularidades en la CONADE se detectó un contrato con la Universidad Autónoma de Hidalgo por 103 millones de pesos por servicios informáticos, mantenimiento y arrendamiento de equipo de cómputo que no se llevaron a cabo.

Descubren que CONADE no presentó documentos de equipos

Los peritos auditores concluyeron que la universidad hidalguense no contó con la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con el contrato en 2019.

La CONADE no pudo presentar documentos que acreditaran ni la entrega ni la instalación de los equipos informáticos, ni siquiera hay un inventario físico.

Mientras la CONADE de Ana Gabriela Guevara salía corriendo con los millones, eliminaba el 63 por ciento de becas para atletas.

Corrupción en la Conade: empresas fantasma y sobornos en la gestión de Ana Gabriela Guevara

En 2023, este recorte lo sufrió el equipo de nado artístico, que tuvo que vender parte de su vestuario para juntar el dinero e ir a la Copa del Mundo en Egipto, de donde regresaron con cuatro medallas. Esto, a pesar del desdén que mostró Ana Gabriela Guevara, quien declaró en mayo de 2023:

“Quieren vender trajes de baño, pues que sigan vendiendo, hay otras empresas que son Tupperware, Avon y todas las que existen en el mercado de ventas”, dijo Ana Gabriela Guevara, extitular de la CONADE.

Las declaraciones de la excampeona olímpica provocaron un escándalo que a ella poco le importó. En junio de 2023 volvió a declarar:

“Si tienen conflictos con los calzones, pues que se los quiten, pero yo no las mandé a vender calzones. Ellas se pusieron a vender calzones”.

Ana Gabriela Guevara se va de viaje a París y ahora está en el ojo de la FGR

Un año después, la jefa del deporte nacional fue captada en un restaurante de lujo en París durante los Juegos Olímpicos. Y su respuesta, una vez más, se llevó la presea de oro:

“Todo lo que gane, me lo trago, me lo unto, me lo visto, como me da mi chingada gana”, expresó en agosto de 2024.

Hoy, toda la gestión de Ana Gabriela Guevara está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), que podría ubicar a la excampeona olímpica en el podio de los servidores públicos más corruptos.

