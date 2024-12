Desgracia en Neza: Alumno de secundaria al borde de la muerte tras caer 5m; lo mandaron a poner lona

El pasado 16 de diciembre, un trágico accidente escolar conmocionó a la comunidad de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex). Jorge Alberto, un adolescente de 14 años que cursa el tercer grado de secundaria, cayó desde una altura aproximada de cinco metros mientras intentaba colocar una lona en el patio de la escuela.

Este trágico suceso dejó al menor gravemente herido y luchando por sobrevivir, tras el fuerte impacto en el cráneo, lo que ha desatado una fuerte controversia sobre la responsabilidad de las autoridades escolares.

¿Cómo fue el accidente en la secundaria de Neza? Consecuencias y declaraciones

Jorge Alberto y otro compañero subieron al primer piso por instrucciones del subdirector de la escuela para amarrar una lona que sería utilizada en un convivio escolar. Ambos adolescentes sufrieron una caída desde la altura , pero Jorge fue quien llevó la peor parte al recibir un fuerte golpe en la cabeza. Tras el impacto, el menor comenzó a convulsionar mientras yacía en el piso.

“Yo me entero, no porque la escuela me haya avisado, sino porque mi hija, que va en segundo año, fue quien me avisó. Me dijo que corriera porque mi hijo había tenido un desmayo”, relató Ausencia Piquet Cruz, madre del menor; sin embargo, la familia descubrió después que no se trató de un desmayo, sino de una caída.

Ausencia Piquet pide justicia por Jorge Alberto, el alumno que cayó 5 metros en secundaria de Neza

Responsabilidad de las autoridades escolares

La madre de Jorge Alberto explicó que al llegar a la escuela, enfrentó al subdirector, quien inicialmente dio evasivas antes de admitir que había ordenado a los adolescentes subir a colocar la lona. El menor fue trasladado de inmediato al Hospital de La Perla, donde su estado de salud sigue siendo delicado debido a la inflamación en su cerebro.

El subdirector fue detenido y presentado ante el Ministerio Público. Arturo Ruiz Guzmán, abogado de la familia, informó que se abrió una carpeta de investigación en el momento de los hechos; sin embargo, el directivo fue liberado con reservas de ley pocos días después.

“La escuela no se quiere hacer responsable. Mi hijo está grave, sigue grave. Mientras no se le desinflame el cerebro, su situación no mejora”, declaró Ausencia entre lágrimas.

El aviso pegado afuera de la Secundaria 37 de Ciudad Nezahualcóyotl, respecto al accidente de Jorge Alberto

Próximos pasos médicos y legales

El futuro de Jorge Alberto sigue siendo incierto. Los médicos determinarán en los próximos días si habrá secuelas permanentes debido al golpe en la cabeza. Mientras tanto, la familia exige que las autoridades escolares asuman su responsabilidad y que se haga justicia para evitar que otro accidente similar ocurra en el futuro.

Este caso ha generado indignación entre los vecinos y la comunidad educativa, quienes demandan mayores medidas de seguridad y protocolos claros para proteger a los estudiantes. Continuaremos informando sobre el estado de salud de Jorge Alberto y el avance en las investigaciones legales.