Cae “La Hiena”, pieza clave de grupo criminal en San Luis Rey, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de una mujer identificada como H.M.O., conocida como “La Hiena”, quien es considerada pieza clave de un grupo criminal en San Luis Rey, en Oaxaca.

Es contemplada como objetivo prioritario por su presunta participación en actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec.

Detienen a “La Hiena” operadora criminal en San Luis Rey

De acuerdo con la Fiscalía, la detención se logró por medio de un operativo especial llamado Operación Sable. En este despliegue participaron fuerzas estatales y federales, entre ellas la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

“La Hiena” fue ubicada por medio de los trabajos de investigación e inteligencia, donde se le señaló como una de las principales operadoras de una célula criminal en el Istmo. Con esta información, las autoridades realizaron un cateo que permitió su captura.

Tras su detención, fue presentada ante un juez, quien determinó que la detención era legal. La mujer enfrenta cargos por delitos contra la salud, específicamente por narcomenudeo.

Las investigaciones también apuntan a que la mujer detenida es presuntamente líder del Cartel de San Luis Rey, en Santo Domingo Tehuantepec.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que la Operación Sable continuará en la región con el objetivo de desarticular las bandas delictivas que generan violencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Miembro del grupo criminal Tren de Aragua es detenido

La Policía Nacional de Colombia informó la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, de nacionalidad venezolana, señalado como uno de los integrantes más buscados del grupo criminal conocido como Tren de Aragua.

De acuerdo con Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional, la detención se llevó a cabo cuando Carlos Mejía Hernández caminaba por una calle y fue interceptado por agentes que ya lo tenían ubicado. Posteriormente, fue esposado y presentado ante las autoridades ministeriales correspondientes.